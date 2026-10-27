Ali G: Who Iz I? hace historia en Prime Video: la nueva comedia de Amazon protagonizada por Sacha Baron Cohen llegará a streaming menos de una semana después de su estreno en cines

Sacha Baron Cohen ha resucitado a Ali G (a la derecha) casi dos décadas después de haber dejado de interpretar al personaje

Ali G: Who Iz I? está a punto de establecer un nuevo récord importante —y probablemente no deseado— en Prime Video.

La película de comedia, en la que Sacha Baron Cohen retoma su papel como el infame personaje, se estrenará en la plataforma de streaming de Amazon el miércoles 28 de octubre.

¿Por qué es tan importante? Porque "Who Iz I?" se estrenó en cines apenas el viernes 23 de octubre. Por lo tanto, será la primera película en la historia en debutar en streaming menos de una semana después de su estreno inicial en cines, cuando llegue a uno de los mejores servicios de streaming del mundo.

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Amazon no ha explicado por qué "Who I Iz?(Who Iz I?)" estará disponible en su servicio de video a la carta premium (PVOD) tan pronto después de su estreno en cines. De hecho, la única persona que ha comentado sobre la inminente llegada a Prime Video de una de las muchas películas nuevas de 2026 es el propio Cohen, quien utilizó las distintas redes sociales de Ali G para anunciar la noticia.

Me he puesto en contacto con Amazon para obtener un comentario oficial sobre esta decisión sin precedentes respecto a la fecha de estreno, pero nadie había respondido al momento de la publicación. Si recibo una respuesta, actualizaré este artículo.

Ali G: Who I Iz? marca la primera vez en casi 20 años que Cohen interpreta al personaje principal, ya que había retirado a su creación más famosa en 2007.

Al defender la decisión de traer de vuelta al controvertido personaje en un ensayo para la revista Time, Cohen escribió: «¿Por qué mi nueva película trae de vuelta a ese tipo falso y nada gracioso, al que algunos han criticado por ser “una reliquia de hace una generación calentada en el microondas”?

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»El hecho de que Ali G esté desactualizado y sea problemático es precisamente la razón por la que lo resucité. El mundo al que ha regresado es, en muchos sentidos, peor que el que dejó hace 20 años. Todos los prejuicios que mis personajes están diseñados para exponer no solo han persistido, sino que se han extendido como una metástasis... Hace 20 años, Ali G se sentaba junto a expertos de renombre mundial y soltaba absurdos. Hoy, alimentados constantemente con desinformación y teorías de conspiración por influencers de redes sociales y noticias de TikTok, hemos creado un mundo entero en el que reina la ignorancia y la verdad está invertida.

»Hice esta última película por la misma razón por la que siempre he realizado este trabajo —añadió—. No solo para hacer reír a la gente, sino también para confrontarla con el peligro del fanatismo y las teorías de conspiración».

¿Qué opinas de esta estrategia de estreno? ¿Y verás Ali G: Who I Iz? en Prime Video? Cuéntamelo en los comentarios.

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