Prime Video acaba de recibir una importante actualización gratuita que te permite jugar al instante a juegos como Fallout en tu televisor
El streaming de video se une al streaming de videojuegos
Prime Video acaba de recibir una importante actualización gratuita que deberías tener en cuenta si te interesa jugar videojuegos populares como Fallout 4, Fortnite y EA Sports FC 26 en tu televisor sin costo adicional.
A partir de hoy, los suscriptores de Amazon Prime que utilicen dispositivos Fire TV en EE. UU. o el Reino Unido podrán acceder a los títulos de Amazon Luna directamente desde la aplicación de Prime Video. Luna es el servicio de juegos en la nube de la empresa, y te permite jugar juegos completos transmitiéndolos directamente a tu dispositivo, tal como lo harías con un programa de televisión o una película: simplemente elige lo que quieras jugar en la nueva pestaña de juegos, conecta tu celular (o un control compatible) para usarlo como mando, y ya puedes empezar a jugar de inmediato, sin necesidad de descargar nada.
Tampoco tienes que pagar nada extra por esto, ya que tu suscripción a Prime ya incluye una formidable biblioteca de juegos. Esta incluye una amplia gama de títulos casuales de GameNight diseñados para jugar con un grupo de familiares o amigos (incluyendo un Angry Birds exclusivo y versiones digitales de populares juegos de mesa como Clue y Exploding Kittens), además de algunos títulos más exigentes disponibles de forma rotativa.
Si quieres aún más juegos, puedes pasarte a Luna Premium por 9,99 $ / 8,99 £ adicionales al mes.