GeForce NOW llega oficialmente a Firefox en Windows: así puedes jugar en la nube

¿Eres de los que siempre ha querido jugar GeForce Now, pero eres usuario de Firefox? De ser así, te tenemos excelentes noticias, ya que NVIDIA anunció oficialmente la compatibilidad de GeForce Now con Firefox en Windows.

Los usuarios de Firefox ahora pueden disfrutar de más de 2000 juegos de PC en streaming desde prácticamente cualquier lugar, sin necesidad de descargas, instalaciones ni actualizaciones de hardware; solo necesitan un PC con Windows y un navegador.

Los videojuegos: una de las pruebas más exigentes de la web

Los juegos en la nube exigen al navegador como nunca antes. Cada clic y cada fotograma cuentan. Detrás de este anuncio hay meses de colaboración e ingeniería entre Mozilla y NVIDIA para ofrecer GeForce NOW en Firefox para Windows.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Ahora, los jugadores pueden disfrutar de juegos de PC de alto rendimiento directamente desde Firefox, sin tener que esperar a largas descargas, instalaciones o actualizaciones.

La experiencia ofrece el rendimiento de GeForce RTX a resoluciones de hasta 1440p y hasta 120 fotogramas por segundo para los miembros de GeForce NOW Ultimate.

"Firefox se ganó su lugar en nuestra lista de navegadores compatibles al ofrecer la experiencia de primera clase que esperan los jugadores de GeForce NOW. Nos hemos fijado un estándar alto para la compatibilidad con navegadores, y nos entusiasma darle la bienvenida a Firefox, brindando a millones de fans de Firefox una nueva forma de disfrutar de sus juegos favoritos en streaming", dijo Andrew Fear, director de NVIDIA GeForce NOW.

Versatilidad y personalización integradas en tu equipo de juego.

Los jugadores se esfuerzan por personalizar sus equipos, y Firefox lo entiende. Los usuarios pueden elegir temas, colores personalizados y ajustes de pestañas para personalizar su configuración, en lugar de que se quede ahí como una ventana más. También sabemos que los juegos en línea no se limitan a una sola ventana. Son sociales y a veces espontáneos. Con Firefox, puedes tener una llamada de Discord en pantalla dividida, una guía abierta en otra pestaña o Reddit abierto entre partidas. Luego, pasa a pantalla completa cuando estés listo para jugar, sin necesidad de cambiar de navegador para disfrutar de los juegos en streaming.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

"La alianza con NVIDIA para integrar GeForce NOW en Firefox es un hito: uno de los servicios de juegos en la nube líderes en el mundo ahora funciona en un navegador diseñado para la privacidad, el control y la flexibilidad. Esto representa un gran logro para la comunidad de Firefox y para la comunidad de jugadores de NVIDIA, y un presagio de grandes cosas por venir", declaró Ajit Varma, director de Firefox.

Si Firefox ya es tu navegador preferido, los juegos en línea y tu biblioteca de juegos de PC pueden unirse a la fiesta. Ya sea que tu biblioteca esté en Steam, Epic Games Store, GOG, Xbox Game Pass o Ubisoft Connect, puedes iniciar sesión, abrir tu biblioteca y comenzar a jugar en streaming a los juegos que ya tienes.

Para todos los jugadores que regresan a Night City en Cyberpunk 2077, se sumergen en Halo: Campaign Evolved o juegan una partida rápida de Fortnite, los usuarios de Firefox ahora pueden jugar donde quieran.

Pruébalo hoy mismo