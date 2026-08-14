Epic Games Store va a ser compatible con Linux «próximamente», y eso es una gran noticia para los propietarios de Steam Deck

El lanzador de Epic se está adaptando para Linux

Esto ocurre justo cuando la aplicación de streaming GeForce Now de Nvidia salió de la fase beta y se lanzó oficialmente en Linux

Este año se está volviendo cada vez mejor para los jugadores de Linux, ya que GOG también está adaptando su cliente Galaxy para esta plataforma

Epic lanzará una versión nativa de su launcher para Linux y, además, la aplicación de GeForce Now de Nvidia para Linux ya es oficial, después de salir de su fase beta.

La llegada de Epic Games Store a Linux será una gran noticia para los propietarios de Steam Deck y otros usuarios de Linux que quieran acceder a la plataforma de juegos de Epic sin complicaciones. Según informa Steam Deck HQ (vía VideoCardz), esa versión nativa está en camino.

Un empleado de Epic (@onepercentnachos) fue cuestionado sobre este tema durante una AMA (sesión de “pregúntame lo que quieras”) en el servidor de Discord de la comunidad de Epic Games Store. El empleado respondió que una versión nativa de la tienda llegará “pronto”, aunque no estará disponible en la próxima versión preliminar. También señaló que “necesitamos hacer algo más que simplemente tener una versión del launcher que pueda ejecutarse de forma nativa en Linux”.

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Nvidia también anunció recientemente que la aplicación para Linux de su servicio de streaming, GeForce Now, dejó de estar en fase beta. Según la compañía, la versión completa y oficial de la aplicación “se centra en el rendimiento, la estabilidad y el acabado”, además de mantener la compatibilidad con Ubuntu 24.04 y versiones posteriores.

Y aunque no está relacionado con los videojuegos, el lanzamiento de una aplicación de ChatGPT para Linux por parte de OpenAI representa otro avance importante para la plataforma. Como informa TechCrunch, la aplicación de ChatGPT para Linux todavía está en fase preliminar, pero ofrece una experiencia de aplicación nativa en distintas distribuciones. Entre ellas se encuentran Ubuntu 24.04 y 26.04 LTS, Debian 13, así como Fedora 43 y 44.

OpenAI señaló: “Linux ha sido una de las plataformas más solicitadas para la aplicación de escritorio, y este lanzamiento extiende ChatGPT y Codex a todos los principales sistemas operativos de escritorio”.

Un futuro más prometedor para los jugadores de Linux, pero Fortnite sigue siendo motivo de controversia

(Image credit: Future/Epic Games)

La llegada de Epic Games Store de forma nativa es una gran noticia para los jugadores que usan Linux —incluido SteamOS—, ya que significa una forma mucho más conveniente de jugar los títulos de la tienda, a diferencia de la situación actual, en la que hay que recurrir a trucos y soluciones alternativas (como usar una aplicación de terceros, por ejemplo, Heroic Games Launcher).

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Cabe señalar que aún no se han confirmado las distribuciones que serán compatibles, pero es de suponer que SteamOS, enfocado en los videojuegos, será una de ellas. Además, seguirá habiendo limitaciones incluso con esta implementación nativa, sobre todo en los juegos con sistemas anti-trampas. De hecho, el propio Fortnite de Epic no funciona en Linux (y eso se debe a que Epic bloquea activamente la ejecución del juego debido a problemas relacionados con las trampas, lo cual sigue siendo motivo de controversia).

Dado el aparente cambio de actitud que se observa aquí con la adaptación de su lanzador, tal vez Epic cambie de rumbo con respecto a Fortnite eventualmente. Sin embargo, algunos jugadores en Reddit se muestran muy escépticos ante esa posibilidad, y como lo expresó un usuario de Reddit escéptico: «No mantendría muchas esperanzas».

Otro fue un poco más allá y comentó: «Sinceramente, no me sorprendería que Tim Sweeney [el director ejecutivo de Epic] prefiriera morir antes que permitir que Fortnite se ejecute en Linux».

De cualquier manera, dejando de lado la controversia de Fortnite, con GOG trabajando también en una versión nativa para Linux de su cliente Galaxy, se están dando pasos considerables para los jugadores; y el hecho de que GeForce Now de Nvidia se haya hecho oficial para Linux es otro paso útil hacia adelante.

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