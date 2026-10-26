Steam no funciona para muchos usuarios; esto es lo que sabemos sobre el problema de “cargando datos de usuario”

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¿Una posible solución? (Image credit: Photo Oz / Shutterstock) Curiosamente, aún no ha habido ninguna declaración oficial de Valve sobre el problema de hoy relacionado con la “carga de datos de usuario”, a pesar de que comenzó hace más de cinco horas. Como era de esperarse, esto está generando cada vez más frustración entre los jugadores en X y Reddit. Para algunos, salir de Steam, desconectar su computadora de la red, volver a abrir la aplicación y luego volver a conectar la computadora a la red o al Wi-Fi parece funcionar, pero muchos también informan que esto no les funciona. Esperemos que Valve lance pronto una solución para este error —o al menos le diga a una multitud cada vez más enojada de jugadores de Steam cuándo podría suceder eso...

Ya llevamos cuatro horas y seguimos contando Problem logging in to Steam from r/steamsupport Los problemas de Steam de hoy comenzaron alrededor de las 4:00 a. m. ET / 9:00 a. m. BST, pero aún no hay señales de una solución ni de consejos eficaces para resolver el problema. El hilo de Reddit mencionado anteriormente sigue creciendo con comentarios de todo el mundo, desde Japón hasta España, y aunque algunos sugieren soluciones (como desactivar el Wi-Fi, abrir Steam y luego volver a activar el Wi-Fi), estas no parecen estar funcionando para muchos usuarios. Me he puesto en contacto con Valve para obtener una respuesta oficial y los mantendré informados tan pronto como sepa algo.

No eres el único (Image credit: Downdetector) Esos informes de Steam en Downdetector van claramente en la dirección equivocada: el pico ahora es casi vertical en EE. UU. y el Reino Unido. Casi todos reportan el mismo problema: se quedan atascados en una página que dice «cargando datos de usuario» al intentar iniciar sesión. Muchos indican que esto ocurrió después de haber borrado su caché de descargas, pero no está claro si se trata de un patrón generalizado. Aún no ha habido ningún comunicado oficial de Valve en redes sociales ni en otros canales, pero estoy tratando de obtener una respuesta en este momento e informaré tan pronto como sepa algo.

Esto no es una interrupción del servicio (Image credit: Steam) El panel de control de Steam se muestra en verde en todas partes en este momento, por lo que no parece que se trate de una interrupción de la red. Eso significa que todos los consejos habituales de Steam —desde reiniciar Steam hasta borrar el caché de descargas o cambiar la región de descarga— no son realmente aplicables ni funcionan para la mayoría de las personas. Algunos han informado que reiniciar su computadora sin conexión a Internet, iniciar Steam en modo sin conexión y luego volver a conectarse a Internet les ha funcionado, pero muchos reportan que eso no ha resuelto sus problemas.

La pantalla del "miedo" Welp @Steam I have got the loading user data endless screen. Been trying to fix it for a good while but nothing is working. Even uninstalled everything. If you could get back to me as soon as possible that would be great thanks. https://t.co/Dywd32tdrBOctober 26, 2026 Esta es la pantalla que, según informan miles de usuarios de Steam, están viendo en este momento — y parece que no responde a la mayoría de las soluciones más conocidas. Muchos usuarios han informado que cerraron sus juegos y reiniciaron sus computadoras, pero sin éxito. Tampoco parece tratarse de una interrupción por mantenimiento; esas suelen ocurrir los miércoles a las 00:00 UTC. El panel de control de Steam sigue sin mostrar ningún problema oficial, pero esperemos que pronto recibamos alguna orientación oficial de Steam...