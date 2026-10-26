Steam no funciona para muchos usuarios; esto es lo que sabemos sobre el problema de “cargando datos de usuario”
¿A ti también te falla Steam?
Steam está teniendo un mal comienzo de semana, según miles de usuarios que reportan que un problema de “carga de datos de usuario” les impide iniciar sesión.
Los reportes sobre el problema han ido en aumento en Downdetector desde aproximadamente las 4:30 a. m. ET / 9:30 a. m. BST, y han aumentado de manera particularmente pronunciada en la última hora. También hay innumerables reportes en redes sociales y Reddit de personas que están experimentando el mismo problema.
No ha habido ningún comunicado oficial ni actualización por parte de Valve sobre el problema, pero aquí están las últimas noticias sobre la aparente interrupción del servicio de la plataforma de videojuegos de hoy...
Lo que ha pasado hasta ahora
- Muchos usuarios de Steam reportan que no pueden iniciar sesión en sus cuentas
- La mayoría indica que se quedan atascados en una página que dice "cargando datos de usuario"
- Los reportes comenzaron alrededor de las 4:00 a. m. ET / 9:00 a. m. BST, pero aún no hay un comunicado oficial de Valve sobre el problema
¿Una posible solución?
Curiosamente, aún no ha habido ninguna declaración oficial de Valve sobre el problema de hoy relacionado con la “carga de datos de usuario”, a pesar de que comenzó hace más de cinco horas.
Como era de esperarse, esto está generando cada vez más frustración entre los jugadores en X y Reddit. Para algunos, salir de Steam, desconectar su computadora de la red, volver a abrir la aplicación y luego volver a conectar la computadora a la red o al Wi-Fi parece funcionar, pero muchos también informan que esto no les funciona.
Esperemos que Valve lance pronto una solución para este error —o al menos le diga a una multitud cada vez más enojada de jugadores de Steam cuándo podría suceder eso...
Ya llevamos cuatro horas y seguimos contando
Los problemas de Steam de hoy comenzaron alrededor de las 4:00 a. m. ET / 9:00 a. m. BST, pero aún no hay señales de una solución ni de consejos eficaces para resolver el problema.
El hilo de Reddit mencionado anteriormente sigue creciendo con comentarios de todo el mundo, desde Japón hasta España, y aunque algunos sugieren soluciones (como desactivar el Wi-Fi, abrir Steam y luego volver a activar el Wi-Fi), estas no parecen estar funcionando para muchos usuarios.
Me he puesto en contacto con Valve para obtener una respuesta oficial y los mantendré informados tan pronto como sepa algo.
No eres el único
Esos informes de Steam en Downdetector van claramente en la dirección equivocada: el pico ahora es casi vertical en EE. UU. y el Reino Unido.
Casi todos reportan el mismo problema: se quedan atascados en una página que dice «cargando datos de usuario» al intentar iniciar sesión. Muchos indican que esto ocurrió después de haber borrado su caché de descargas, pero no está claro si se trata de un patrón generalizado.
Aún no ha habido ningún comunicado oficial de Valve en redes sociales ni en otros canales, pero estoy tratando de obtener una respuesta en este momento e informaré tan pronto como sepa algo.
Esto no es una interrupción del servicio
El panel de control de Steam se muestra en verde en todas partes en este momento, por lo que no parece que se trate de una interrupción de la red.
Eso significa que todos los consejos habituales de Steam —desde reiniciar Steam hasta borrar el caché de descargas o cambiar la región de descarga— no son realmente aplicables ni funcionan para la mayoría de las personas.
Algunos han informado que reiniciar su computadora sin conexión a Internet, iniciar Steam en modo sin conexión y luego volver a conectarse a Internet les ha funcionado, pero muchos reportan que eso no ha resuelto sus problemas.
La pantalla del "miedo"
Esta es la pantalla que, según informan miles de usuarios de Steam, están viendo en este momento — y parece que no responde a la mayoría de las soluciones más conocidas.
Muchos usuarios han informado que cerraron sus juegos y reiniciaron sus computadoras, pero sin éxito. Tampoco parece tratarse de una interrupción por mantenimiento; esas suelen ocurrir los miércoles a las 00:00 UTC.
El panel de control de Steam sigue sin mostrar ningún problema oficial, pero esperemos que pronto recibamos alguna orientación oficial de Steam...
Las denuncias van en aumento
El problema de hoy con Steam ha sido más bien un problema que se ha ido agravando poco a poco, en lugar de una interrupción repentina, pero los reportes están aumentando drásticamente en este momento.
En Downdetector, ya han alcanzado un pico de casi 500 en EE. UU. y alrededor de 450 en el Reino Unido. Sin embargo, según un hilo de Reddit, parece tratarse de un problema global, ya que usuarios de Alemania, los Países Bajos y Rusia informan que no pueden iniciar sesión.
En el panel de control de Steam no hay ningún informe oficial sobre un problema, por lo que parece tratarse de un error o problema de software más que de una interrupción del servicio.