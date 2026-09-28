Un legendario micrófono para streaming regresa después de 17 años: el Yeti 2 cuenta con nuevas funciones impulsadas por IA y una pantalla integrada

Logitech G acaba de lanzar un nuevo micrófono para videojuegos y transmisiones en vivo

El Yeti 2 es el sucesor del legendario Blue Yeti

Cuenta con una gran cantidad de nuevas funciones y una pantalla a color

Logitech G acaba de lanzar el Yeti 2, un nuevo micrófono para streaming diseñado para ser una solución integral para los creadores de contenido.

El primer Yeti salió al mercado en 2009 y rápidamente se convirtió en una especie de leyenda en el mundo del streaming. Era relativamente accesible y ofrecía un buen rendimiento «plug-and-play» para la época, lo que lo convirtió en uno de los micrófonos para streaming más fáciles de usar y de mejor calidad para muchos que se iniciaban en la creación de contenido.

Fabricado originalmente por Blue Microphones, la marca fue adquirida por Logitech en 2023 y se integró gradualmente en el portafolio de Logitech G. A pesar de ello, ese modelo anterior sigue fabricándose y continúa siendo una opción popular.

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El Yeti 2 busca tomar todo lo que a la gente le encantaba de su predecesor y renovarlo con tecnología moderna y una gran cantidad de nuevas características.

Mantiene la misma forma icónica de pastilla y la estética general, y ahora cuenta con un conjunto rediseñado de tres cápsulas.

(Image credit: Logitech)

También cuenta con una nueva pantalla de 1.3 pulgadas, que se puede usar para monitorear ajustes clave como la ganancia o el patrón de captación. Además, se puede configurar para que muestre una linda mascota animada cuya expresión cambia cuando hablas demasiado fuerte o demasiado bajo.

La opción predeterminada es, naturalmente, un simpático yeti en estilo pixel art, pero hay muchos otros personajes preestablecidos para elegir, e incluso la opción de subir imágenes para crear el tuyo propio.

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SM, gerente sénior de mercadotecnia global de productos, me comenta que hacer que el Yeti 2 fuera fácil de usar fue una prioridad clave para Logitech G, algo que se nota claramente en su conjunto de funciones. Incluye un filtro de ruido ajustable impulsado por IA para eliminar los sonidos de fondo,

que se ejecuta localmente en el micrófono, sin necesidad de ningún software de computadora.

Ahora también hay un sensor de proximidad integrado en el micrófono (que, como SM se empeña en destacar, no es lo mismo que una cámara) para rastrear la posición de tu rostro y la distancia al micrófono. Esto adapta todo, desde el patrón de captación hasta la ecualización y la ganancia, automáticamente y en tiempo real; en teoría, esto hace que siempre suenes lo mejor posible con un mínimo de ajustes.

Todo esto tiene un precio de solo $159.99 / £139.99 / AU$249.95, lo que lo hace considerablemente más económico que alternativas de gama alta como el SteelSeries Alias o el Shure MV7+.

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