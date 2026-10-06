Logitech asegura haber diseñado los audífonos empresariales perfectos para quienes buscan equilibrar el trabajo y la vida personal

Logitech presenta unos nuevos audífonos de diadema para el trabajo y el entretenimiento

Los Zone Vibe Pro for Business cuentan con un micrófono integrado, aislamiento de voz con IA y cancelación activa de ruido (ANC)

Su objetivo es eliminar la “molestia” de tener que cambiar entre audífonos de trabajo y de entretenimiento

Logitech ha identificado su nuevo mercado: las personas frustradas por tener que cambiar de audífonos entre el trabajo y el ocio. El Zone Vibe Pro for Business es su solución, ya que ofrece un micrófono integrado, potentes drivers de 40 mm, cancelación adaptativa de ruido e incluso aislamiento de voz con IA.

Estos audífonos de diadema, disponibles junto con el modelo Zone Vibe Pro no empresarial, ofrecen una solución a la «molestia constante» de tener que cambiar entre audífonos para el trabajo y para uso personal. Lo logran al brindar la flexibilidad de una buena calidad de sonido y un micrófono confiable, y están certificados para usarse con las soluciones de videoconferencia más populares.

Logitech ha diseñado estos audífonos con conexión USB-C pensando en la sustentabilidad, utilizando plásticos reciclados y disponibles en una variedad de colores.

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Cómo resolver los problemas de audio

Los audífonos Zone Vibe Pro ofrecen una variedad de funciones de audio; sin embargo, aparte de su diseño y los materiales reciclados, lo más notable es la ausencia de un brazo de micrófono.

A pesar de esta omisión, los audífonos son adecuados para videoconferencias en plataformas como Microsoft Teams, Zoom y Google Meet. Por su parte, los audífonos Zone Vibe Pro for Business son compatibles con el software de administración de flotas Logitech Sync.

«Los profesionales modernos que trabajan en oficinas abiertas, desde casa o mientras se desplazan, no deberían necesitar múltiples soluciones de audio para el trabajo y la vida personal», afirmó Joseph Mingori, vicepresidente y gerente general de Soluciones Móviles y de Audio de Logitech.

«Zone Vibe Pro resuelve ese problema al brindar a los empleados la opción de disfrutar de un sonido excelente en cualquier lugar con un ajuste cómodo, al tiempo que ofrece a los equipos de TI hardware confiable y certificado».

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Diseñados para llamadas de trabajo, una escucha concentrada y sin distracciones, y las exigencias de audio adicionales que surgen al viajar en transporte público y durante los momentos de descanso por la noche (como pasear al perro), los nuevos audífonos de Logitech tienen un precio de venta al público de 229,99 libras esterlinas (259,99 dólares) para el Zone Vibe Pro y de 249,99 libras esterlinas (279,99 dólares) para el Zone Vibe Pro for Business, que incluye un receptor Zone USB-C.

Equipos de audio reciclados

Gracias a la carga USB-C de alta velocidad, los audífonos Zone Vibe Pro pueden ganar una hora de autonomía por cada cinco minutos de carga, y ofrecen hasta 30 horas de reproducción o 18 horas de tiempo de llamada con la cancelación activa de ruido (ANC) activada (y hasta 66 horas con ella desactivada).

Logitech ha fabricado esta gama pensando en la sustentabilidad. Los productos contienen un mínimo del 29 % de plástico reciclado certificado, y la empresa afirma que «los imanes internos contienen metales de tierras raras 100% reciclados posconsumo».

Las baterías utilizan cobalto 100% reciclado, y el papel del empaque proviene de bosques con certificación FSC. Además, los dispositivos son un sueño para los entusiastas del «derecho a reparar», ya que cuentan con baterías, almohadillas y diademas reemplazables, lo que debería significar una vida útil más larga para los audífonos.

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