Los Ray-Ban Meta Audio ya no tienen cámaras, pero ofrecen mayor duración de la batería y Dolby Atmos

Todas las miradas estaban puestas en Meta Connect 2026. Esta feria anual de hardware es donde la empresa presenta sus últimos dispositivos portátiles, y el evento de este año llega en un momento en que el rechazo hacia los lentes inteligentes parece estar en su punto más alto —aunque eso no impidió que Meta presentara varios modelos de lentes completamente nuevos.

Los lentes inteligentes están siendo prohibidas en oficinas, espacios para eventos, bares y salas de tribunal (entre otros lugares), y la gente está expresando su inquietud ante la idea de estar bajo la mirada de unas gafas equipadas con cámaras —especialmente dada la posibilidad de que quienes las usan graben a quienes los rodean de manera encubierta.

Quizás por eso Meta ha presentado, por primera vez, unos lentes inteligentes que carecen por completo de cámaras, los Ray-Ban Meta Audio; aunque en la sesión informativa previa a Connect que tuve sobre estos lentes (estoy escribiendo esto antes de la presentación, así que no puedo hablar de lo que dirá Mark Zuckerberg en su versión de la conferencia magistral), Meta no intentó relacionar sus lentes Audio con la reacción negativa en torno a la privacidad.

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En cambio, Meta se centró en las ventajas de estas gafas —principalmente su mayor duración de batería de 12 horas—. Tendremos que ver cómo se mantiene esta cifra en nuestras pruebas diarias, aunque parece que estas gafas podrán ofrecer asistencia con IA y reproducción de música durante períodos mucho más largos del día que los modelos anteriores.

(Image credit: Meta)

Además, podrás disfrutarlas durante más tiempo. Las gafas ahora pesan solo 43 g (frente a los 49 g del diseño más ligero de la Gen 2) y también incorporan algunos de los ajustes de ajuste de Ray-Ban Meta Optics (la línea de lentes recetadas de Meta), como bisagras ergonómicas y puntas de patillas ajustables. Según mi experiencia al usar los lentes Ray-Ban Meta Audio, estas características contribuyen a que sean de los más cómodos de Meta hasta la fecha —aunque mi prueba duró solo unos 20 minutos, lo cual no es lo mismo que usarlos todo el día—.

El rendimiento de audio también mejora gracias a la compatibilidad con Dolby Atmos. Los micrófonos de los lentes captan mucho mejor un paisaje sonoro envolvente, y los altavoces lo reproducen con mayor calidad.

En mi demostración escuché algunos ejemplos en los que el video alternaba entre la reproducción en Atmos y la estéreo estándar, y la diferencia fue como la noche y el día. Con Atmos me sentí mucho más inmerso.

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Si has estado pensando en comprarte un par de lentes inteligentes, pero no quieres que tengan cámara, estas podrían ser las ideales para ti cuando salgan al mercado el 13 de octubre, a un precio de 349 dólares / 319 libras esterlinas / 529 dólares australianos.

(Image credit: Meta)

¿Se resolvió el problema?

Por supuesto, Meta no ha abandonado sus lentes con cámara —acaba de anunciar su modelo Ray-Ban Meta Gen 3— y, en mi sesión informativa, Meta desmintió las afirmaciones de que sus lentes se pueden usar de manera encubierta.

Describió el indicador de grabación como "una luz que no puedes pasar por alto" y señaló cómo ha mejorado las funciones de protección contra la manipulación de sus lentes en actualizaciones recientes. No dio detalles sobre si hará que el indicador sea más evidente ni cómo lo hará (muchas de las personas con las que he hablado no estarían de acuerdo con la afirmación de Meta de que "no se puede pasar por alto"), aunque, dada la amenaza existencial que representa para su negocio el apodo de "lentes de pervertidos", espero que se avecinen más protecciones y medidas de seguridad (suponiendo que no se anuncien en Connect).

(Image credit: Meta)

Los lentes que solo captan audio ofrecen una solución parcial al problema. Aún pueden capturar el audio de ti mismo y de quienes te rodean, y aunque no son tan útiles como los lentes equipados con cámara —por ejemplo, no puedes proporcionar contexto visual a la IA de Muse—, la ausencia de cámaras también significa que son mucho menos invasivos.

Y a pesar de ser más limitadas, las gafas aún pueden ofrecer un apoyo útil. Meta ha anunciado una nueva función de mejora auditiva para sus lentes. La función está diseñada para ayudar a las personas con pérdida auditiva leve o moderada a mejorar el audio del mundo que las rodea. Sin embargo, no es gratuita, ya que costará 14,99 dólares al mes (precio fuera de EE. UU. por confirmar), o vendrá como parte de una suscripción a Meta One.

Dejando de lado los posibles costos adicionales, esta función es una herramienta increíble —y un ejemplo de las ventajas que pueden ofrecer las nuevas tecnologías, como los lentes inteligentes— y algunos de los empleados de Meta presentes en el evento me dijeron que es lo mejor en lo que han trabajado desde que están en la empresa.

Además de las nuevas Meta VR Glasses, las Ray-Ban Meta Audio son probablemente los lentes que más me entusiasma probar, aunque los lentes sin cámara no son mis favoritas, ya que a menudo carecen de capacidades de audio y usan una pantalla; los lentes de Meta son todo lo contrario, sin pantalla y con audio Dolby Atmos, y eso se ajusta mucho más a mi estilo.

Quiero una experiencia de audio informal con asistencia de IA de vez en cuando, no un HUD constante que, en el mejor de los casos, resulta ligeramente útil y, en el peor, es molesto y distrae. Aunque me interesará ver qué opinan los demás.

The Meta Audio and Gen 3 Ray-Ban glasses (Image credit: Meta)

¿Este diseño sin cámara generará menos rechazo? ¿Será ampliamente aceptado? ¿O acaso la percepción negativa en torno a los lentes inteligentes ha llegado tan lejos que las marcas ya no podrán recuperar la confianza del público?

Creo que aún hay tiempo para salvar a los lentes inteligentes, aunque ignorar el problema de las cámaras es solo un medio paso. Todavía se necesitan mejores medidas de protección de la privacidad, pero tendremos que esperar y ver quién da el siguiente paso: ¿se autorregularán adecuadamente Meta y otras empresas?, ¿la opinión pública seguirá fallando en contra de los "lentes de pervertidos", o serán los reguladores gubernamentales quienes tomen la decisión en nombre de todos?

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