Una filtración de Meta sugiere que los lentes inteligentes sin cámara están por llegar, mientras miles de personas descargan la app "ZuckOff", que se opone a los lentes inteligentes

Se rumorea que Meta lanzará nuevos lentes inteligentes sin cámara

El dispositivo portátil podría presentarse ya la próxima semana

Una nueva aplicación para detectar lentes está ganando popularidad entre los usuarios

Es justo decir que las distintas versiones de los lentes inteligentes de Meta habían tenido una buena acogida entre los usuarios —como podrás ver en nuestras propias reseñas—, pero con el paso del tiempo, el público en general se ha ido sintiendo cada vez menos cómodo con la idea de ser espiado en secreto a través de las cámaras integradas en estos dispositivos portátiles.

Eso podría explicar los planes de Meta de lanzar unos lentes con cámaras incorporadas, según informa The Information. Según las fuentes de ese medio, las gafas tienen el nombre en clave de Luna y estarán disponibles en dos modelos llamados Clubmaster y Burbank.

Al no contar con cámara, el enfoque se centrará en las capacidades de audio de las gafas, que permitirán mantener conversaciones con el chatbot de IA propio de Meta. El informe indica que podríamos tener una gran presentación en el evento Meta Connect de la próxima semana, los días 23 y 24 de septiembre.

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Si bien las gafas inteligentes de Meta siempre han contado con luces LED que indican cuándo están grabando, los modders encontraron formas de eludir esto, lo que permitía la captura más discreta de videos y fotos. Aunque esas modificaciones han sido desactivadas y bloqueadas mediante actualizaciones de software, aún han dejado a la gente con una sensación general de inquietud.

La reacción negativa continúa

La app ZuckOff en iOS (Image credit: ZuckOff)

Mientras Meta aparentemente prepara su próximo modelo de lentes inteligentes, Wired informa sobre la app ZuckOff, cuyo nombre es una burla al director ejecutivo de Meta y que alerta a los usuarios cuando podrían estar cerca de alguien que lleva lentes de Meta. La app utiliza Bluetooth para escanear el área circundante en busca de estos dispositivos portátiles.

Con varios miles de descargas tanto en Android como en iOS, la app está demostrando ser claramente popular. Se puede descargar y usar de forma gratuita en su versión básica, aunque hay una versión pro disponible por 9,99 $ / 9,99 £ / 14,99 AU$ al año que escanea continuamente y ofrece un historial de escaneos.

Tampoco es tu única opción: si usas Android, Nearby Glasses es de código abierto y de uso gratuito, y realiza una función similar a la de ZuckOff sin el nombre provocativo. Esa app ya ha acumulado más de 100 000 descargas.

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Definitivamente ha habido un cambio en la percepción respecto a los lentes que pueden grabar, con o sin luz de advertencia —aunque estos lentes ya existen desde hace años—. Incluso se habla de que en algún momento habrá prohibiciones y regulaciones gubernamentales, a las que Meta podría estar tratando de adelantarse con su próximo par de lentes.

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