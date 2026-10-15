Algunos usuarios de Ray-Ban Meta están furiosos porque sus lentes inteligentes realizan grabaciones de audio secretas, pero Meta asegura que el problema ya está "resuelto"

Los usuarios de Ray-Ban Meta han notado grabaciones de voz no deseadas

Meta afirma que el problema ya está resuelto, pero no ha explicado qué fue lo que falló

Desactivar la activación por voz de la IA parece solucionar el problema

Si ya te enfrentas a una avalancha de críticas por supuestas invasiones de privacidad, lo último que quieres es que se sumen más acusaciones de espionaje; pero eso es precisamente lo que le está pasando a Meta con respecto a sus lentes inteligentes Ray-Ban Meta.

En Reddit (vía Android Authority), un usuario de Ray-Ban Meta afirma haber encontrado conversaciones de audio y transcripciones de texto guardadas por los lentes que nunca se solicitaron ni se asociaron con el comando "hey Meta" para activar la IA integrada.

Según esta persona, esto ha ocurrido en tres pares diferentes de lentes (incluidos modelos de segunda y tercera generación), y otros usuarios han comentado en la conversación que han observado el mismo comportamiento en sus propias Ray-Ban Meta.

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Meta ha respondido a Android Authority, sin dar muchos detalles, y afirma que el problema "ya se ha resuelto". Nos hemos puesto en contacto con Meta para ver si hay algún comentario adicional, y actualizaremos este artículo si recibimos una respuesta.

Revisa tus registros de voz

Si tienes un par de lentes inteligentes Meta, puedes revisar la actividad de grabación de voz abriendo la app Meta AI en tu celular y seleccionando Lentes > Configuración del dispositivo. Toca el nombre de tus lentes y luego Privacidad de los lentes > Registro de actividad de voz.

Desde aquí puedes eliminar las grabaciones de voz, pero no puedes evitar que se graben en primer lugar. En teoría, solo deberían grabarse cuando dices «hey Meta» o activas la IA presionando un botón.

El aviso de privacidad asociado menciona que los servicios de voz pueden activarse "sin querer", lo cual podría ser lo que ha sucedido en este caso. También indica que algunas grabaciones pueden ser revisadas por el personal de Meta para "ayudar a mejorar los servicios de voz de Meta".

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Algunos usuarios de Reddit han optado por desactivar la activación por voz de la IA integrada, lo cual se puede hacer desde la misma pantalla de configuración del dispositivo en la app de Meta AI. Sin embargo, es evidente que ese es un inconveniente que los usuarios no deberían tener que soportar para evitar que esto suceda.

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