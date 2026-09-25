Los nuevos lentes inteligentes de Meta, inspiradas en Lisa, vienen con un regalo sorpresa en una caja ciega, y por eso me encantan

No sé ustedes, pero con cada dos anuncios que son de alguna plataforma de apuestas deportivas o de mercados de predicción, y cada dos juegos de la tienda de aplicaciones que buscan meter a la fuerza algún tipo de sistema gacha, ya estoy más que harto de la “gamblificación” que se va infiltrando en nuestra vida cotidiana.

Al mismo tiempo, me encantan un poco las nuevas Meta Glasses de Meta, con la estrella de BlackPink y White Lotus, Lisa.

Llámame hipócrita, pero la colaboración de diseño es, francamente, genial, y aunque no es para mí (ni algo con lo que quiera que me bombardeen), como experimento único, parece que va a ser un éxito rotundo.

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@techradar Are you ready to drop some money on the Meta Glasses Lisa Edition? ✨ ♬ original sound - TechRadar

Para ponerte al día, además de sus nuevas Meta VR Glasses, los lentes inteligentes Ray-Ban Meta Gen 3 y sus primeros lentes sin cámara, los Ray-Ban Meta Audio, también nos presentaron un nuevo modelo de Meta Glasses en Meta Connect 2026.

Las Meta Glasses son las gafas inteligentes de la marca propia de Meta. Siguen colaborando con los expertos de EssilorLuxottica en los diseños, pero no llevan esa marca, lo que las hace más accesibles, ya que no tienen el mismo precio elevado que tendría una marca reconocida.

También es aquí donde Meta ha estrenado diseños en colaboración con celebridades. Comenzó con Kylie Jenner con el modelo Meta Starfire Kylie Edition —son mucho más redondeadas que cualquier otro modelo que Meta haya lanzado antes, aunque el nombre siempre me hace pensar en la cantante pop australiana— y ahora ha anunciado una colaboración con Lisa.

Las especificaciones de las Meta Glasses no han cambiado en este lanzamiento. Siguen contando con una cámara ultra gran angular de 12 MP con resolución de grabación de 3K, una duración de batería que Meta estima en más de ocho horas, además de altavoces de oído abierto para escuchar música y seis micrófonos para grabar audio y recibir llamadas.

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(Image credit: Meta / Lisa)

Los lentes de Lisa se distinguen por completo gracias a su diseño. Vienen con opciones de lentes y armazones en negro y rosa (claramente inspirados en el grupo de K-pop de Lisa, famoso en todo el mundo), y con el ícono de la estrella de Lisa en la punta de cada patilla.

Es importante destacar que cada par también incluye un dije al azar —uno de entre 12, de los cuales dos son extremadamente raros— de perritos adorables en diferentes poses y colores. Están inspirados en el conocido amor de Lisa por sus mascotas y las cajas sorpresa; ahí radica la razón por la que me encanta el enfoque de Meta de agregar un elemento aleatorio a sus anteojos.

Los diseños colaborativos que incorporan algún aspecto de la personalidad de la celebridad siempre son bien recibidos por los fans, y Lisa ha expresado tanto amor por las cajas sorpresa que su inclusión aquí parece un acierto seguro.

Además, aunque algunos colgantes son un poco más especiales que otros, a mí personalmente me encantan los 12, y son un detalle tan pequeño (y lo suficientemente similares) que no creo que nadie se sienta realmente decepcionado sin importar cuál le toque —ni que necesite buscar los 12 comprando tantos Meta Glasses como sea posible.

Imágen 1 de 3 (Crédito de la imagen: Meta / Lisa) (Crédito de la imagen: Meta / Lisa) (Crédito de la imagen: Meta / Lisa) Imágen 1 de 3 Ver original Imágen 2 de 3 Ver original Imágen 3 de 3 Ver original

Por supuesto, supongo que se lanzará alguna nueva serie en TikTok en la que algún influencer con dinero de sobra intente abrir las 12, pero, salvo en unos pocos casos extremos de obsesión, lo veo como una expresión encantadora de Lisa.

Si quieres sumarte a la locura de las Meta Glasses edición Lisa, las nuevas gafas cuestan a partir de 339 dólares (precios en el Reino Unido y Australia por confirmar).

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