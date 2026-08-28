Meta ha lanzado una nueva actualización para evitar que la gente convierta las Meta Smart Glasses en "lentes de pervertidos", y seguirán llegando más actualizaciones

Meta vuelve a actualizar el software de sus lentes inteligentes para evitar que los usuarios eludan los controles de privacidad

La cámara no grabará si empiezas a grabar y luego tapas el LED

También hay una campaña de mercadotecnia diseñada para educar a los consumidores

La opinión pública sobre los lentes inteligentes capaces de tomar fotos y grabar videos está cambiando rápidamente, y no en la dirección que preferiría Meta, el principal proveedor de este tipo de lentes. Ahora, para detener al porcentaje —ciertamente pequeño— de usuarios que intentan eludir las protecciones integradas en los lentes contra las grabaciones ilícitas, Meta está lanzando una nueva actualización tecnológica. Y ya está llegando a los lentes inteligentes Meta Ray-Ban en este mismo momento.

En una publicación en Threads, el vicepresidente de dispositivos portátiles de Meta, Alex Himel, anunció una actualización de software que impedirá a los usuarios grabar videos o tomar fotos si las gafas detectan que estás cubriendo el LED.

Ese LED está diseñado para indicar a los demás que los estás grabando, pero los hackers pronto descubrieron cómo desactivarlo. Meta se apresuró a hacer que el sistema pudiera detectar eso. Ahora, parece que han detectado otra forma de eludir la medida, que esta actualización eliminará rápidamente. Si, por ejemplo, comienzas a grabar y luego de alguna manera cubres el LED para ocultar la señal de que lo estás haciendo, el sistema dejará de grabar.

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Así lo explicó Himel en su publicación:

"La cámara no comenzará a grabar si el LED está tapado, pero algunas personas intentan eludir esto iniciando una grabación y luego tapándolo. Ya se está implementando una solución para esto: ahora la cámara dejará de funcionar si se tapa la luz durante una grabación".

Quizás lo más importante es que Himel es consciente de que los hackers probablemente no dejarán de intentar desbloquear las cámaras portátiles y promete: "Seguiremos lanzando actualizaciones como esta para asegurarnos de que el LED de captura pueda alertar de manera confiable a los transeúntes cuando se estén tomando fotos o grabando videos para la galería de alguien".

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La segunda actualización tal vez tenga menos impacto, ya que se trata principalmente de una campaña de mercadotecnia diseñada para “educar” o convencer a la gente de que estos lentes tienen un lugar en nuestro mundo.

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Meta ya está colocando vallas publicitarias en las que afirma que los lentes están "diseñados para todos, no solo para quienes los usan". Un texto más pequeño debajo anuncia: "La cámara te permite capturar el momento. La luz le avisa a todos a tu alrededor cuando lo haces".

También hay publicaciones en redes sociales que le recuerdan a la gente que «los lentes se anuncian por sí mismos», lo cual es otra referencia a la luz LED integrada.

(Image credit: Meta)

Es un esfuerzo admirable, aunque parece que a la gente no solo le preocupan los acosadores que graban a escondidas: se sienten cada vez más incómodos con la idea de que alguien pueda entrar en cualquier espacio y empezar a filmar. Las gafas están siendo prohibidas abiertamente en todo tipo de lugares y podrían ser prohibidas en cines e incluso en algunos países.

Por supuesto, que la gente grabe todo en todas partes es algo que ya ocurre desde hace tiempo con los teléfonos inteligentes, y contamos con innumerables videos grabados con el celular en el momento de los hechos y en las redes sociales que lo demuestran. Parece que lo que llama la atención es la naturaleza inesperada de estas gafas inteligentes. Incluso con la luz, la gente no se da cuenta al principio de que la están grabando, lo que puede dar lugar a algunas conversaciones incómodas.

Para Meta, es fundamental convencer a los consumidores de que tiene esta situación bajo control —aunque se trate de relativamente pocos usuarios malintencionados—. La empresa está profundamente comprometida con el sector de la inteligencia portátil. Ha estado lanzando nuevos modelos de lentes inteligentes, incluidos los recientes modelos de Essilor Luxottica que cuentan con una montura diseñada por Kylie Jenner, y a la empresa le queda un mes para su gran conferencia Connect, donde se espera que anuncie más novedades en toda su línea de lentes inteligentes, incluidas las Ray-Ban Displays, que cuentan con cámaras y una pantalla integrada en las lentes.

¿Es esta actualización suficiente para que te sientas cómodo cerca de quienes usan las gafas inteligentes Meta Ray-Ban? Cuéntanoslo en los comentarios a continuación.

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