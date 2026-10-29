SpaceXAI, de Elon Musk, recibe una multa millonaria por construir centros de datos en Mississippi sin los permisos necesarios

Las autoridades reguladoras de Misisipi afirman que tres instalaciones de SpaceXAI comenzaron a operar sin los permisos necesarios para el manejo de aguas pluviales

SpaceXAI podría enfrentar multas por un total de 6.1 millones de dólares en sus tres instalaciones de Misisipi

Las autoridades estatales solicitan multas diarias de hasta 25,000 dólares

SpaceXAI, de Elon Musk, se enfrenta a posibles multas que podrían alcanzar los 6.1 millones de dólares después de que las autoridades reguladoras de Misisipi identificaran presuntas violaciones de los permisos de construcción relacionadas con tres centros de datos en el estado.

Las autoridades ambientales estatales afirman que las actividades de construcción comenzaron antes de que la empresa obtuviera la autorización necesaria para el manejo de aguas pluviales, lo que expone a su filial a multas económicas sustanciales.

Ahora se solicitan multas de hasta 25,000 dólares diarios, y el impacto financiero preliminar para la empresa se calcula considerando las tres instalaciones afectadas.

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Tres centros de datos de Misisipi se enfrentan a una investigación regulatoria

El Departamento de Calidad Ambiental de Misisipi emitió la notificación de cumplimiento a MZX Tech LLC, una subsidiaria a cargo de la infraestructura local de la empresa.

Las instalaciones afectadas incluyen Macrohard y Macroharder, ambas ya en funcionamiento, mientras que continúan las obras de construcción en un tercer complejo informático conocido como Minihard.

Aunque las tres instalaciones dan soporte a las operaciones en los alrededores de Memphis, Tennessee, su ubicación a ambos lados de la frontera estatal las somete a las regulaciones ambientales de Misisipi.

Una cuarta instalación de computación se encuentra dentro de la misma ciudad de Memphis, donde la empresa comenzó a desarrollar su infraestructura de inteligencia artificial durante el año 2024.

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Las presuntas infracciones se dieron a conocer a través de un documento regulatorio presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) como parte de los informes financieros de la empresa.

SpaceXAI confirmó que está cooperando con las autoridades ambientales estatales y discutiendo un posible acuerdo que abarque las presuntas infracciones en las tres ubicaciones.

El acuerdo propuesto consolidaría los asuntos regulatorios en un solo acuerdo, aunque la empresa no ha revelado los términos definitivos del mismo.

Una demanda separada cuestiona las operaciones de las turbinas de gas

Más allá de las acusaciones relacionadas con la construcción, SpaceXAI enfrenta otro desafío legal por las turbinas de gas que utiliza para generar electricidad en sus instalaciones de Southaven, Mississippi.

La NAACP acusa a la empresa de construir y operar la instalación de generación eléctrica sin obtener los permisos ambientales exigidos por las regulaciones federales y estatales.

La organización busca imponer sanciones económicas y obtener una orden judicial que restrinja el funcionamiento de las turbinas, argumentando que las actividades de la empresa violaron la legislación federal sobre contaminación del aire.

Abogados del gobierno federal intentaron desestimar la demanda, sosteniendo que las sanciones y restricciones operativas solicitadas podrían amenazar los intereses económicos y de seguridad nacional.

Sin embargo, la jueza federal de distrito Debra Brown rechazó esa intervención, al determinar que las responsabilidades de aplicación de la ley del gobierno federal no le otorgaban autoridad ilimitada sobre los litigios ambientales.

«El papel de la EPA como principal encargada de hacer cumplir la Ley de Aire Limpio no significa que el gobierno federal tenga el control total sobre todos los litigios relacionados con dicha ley», afirmó Brown.

La decisión permite que la demanda de la NAACP continúe, sin establecer si las operaciones de las turbinas de la empresa incumplieron los requisitos ambientales señalados por la organización.

Mississippi ha sancionado anteriormente a desarrolladores por realizar construcciones sin permisos para el manejo de aguas pluviales. Entre ellos se encuentra Complete Oil Field Disposal, que recibió una multa de $4,200 en agosto de 2024.

En febrero de 2025, JS LLC recibió una multa de $10,200 después de que los reguladores identificaran construcciones no autorizadas que afectaban aproximadamente 10.44 acres.

SpaceXAI también ha enfrentado un escrutinio ambiental por su generación de electricidad en Memphis. Tras recibir quejas por operaciones no autorizadas, retiró 20 generadores y obtuvo permisos para otros 15.

La posible responsabilidad de SpaceXAI por $6.1 millones en tres instalaciones de Mississippi sigue sin resolverse, mientras los reguladores continúan negociando un posible acuerdo.

Via DCD

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