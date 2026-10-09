Starlink confirma sus planes de convertirse en "la red móvil más avanzada del mundo" y en un operador "importante" de EE. UU.

SpaceX ha anunciado que ha adquirido espectro de banda baja de 800 MHz para Starlink Mobile.

Esto es ideal para brindar cobertura en interiores y, junto con el lanzamiento de nuevos satélites, podría allanar el camino para que Starlink Mobile se convierta en un operador “importante”.

Sin embargo, es probable que aún necesite tanto espectro adicional como una inversión significativa en infraestructura terrestre.

Hace apenas una semana, el director ejecutivo de AT&T afirmó que los planes de Starlink Mobile de SpaceX no eran viables, pero tal vez ahora se lo replantee, ya que SpaceX acaba de anunciar que ha adquirido 14 MHz de espectro en la banda de 800 MHz.

Tal como se explica en el comunicado de la empresa, esta es una banda ideal para ayudar a que la señal atraviese obstáculos como paredes, lo que garantiza que la señal de Starlink Mobile pueda llegar al interior de los edificios y complementa el espectro de banda media existente de la empresa, que cuenta con un gran ancho de banda y es ideal para conexiones de alta velocidad.

SpaceX afirma que, como resultado, ahora está en condiciones de construir «la red móvil más avanzada del mundo» y de convertirse en «un importante operador de telefonía móvil en EE. UU.», mediante el despliegue de este espectro a través de una combinación de sus satélites y «un despliegue terrestre avanzado» —es decir, torres u otra infraestructura en tierra—.

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Además, la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) también ha aprobado la solicitud de la constelación Gen2 de Starlink Mobile, lo que le permite a la empresa lanzar 15 000 nuevos satélites, que aparentemente pueden ofrecer más de 100 veces el ancho de banda de la generación actual, para brindar servicio móvil de alta velocidad en cualquier parte del mundo.

We announced an agreement to acquire a nationwide low-band spectrum license portfolio that will pave the way for @Starlink to become a major mobile carrier in the US. With this new spectrum and our Gen2 constellation, Starlink Mobile can ensure Americans have access to high-speed mobile broadband no matter where they are → https://t.co/1Uaf48v5pmOctober 8, 2026

Solo es el primer paso

Así que, sin duda, esto suena prometedor para la empresa, pero es poco probable que signifique el lanzamiento inminente de un servicio móvil importante.

Como explicó Tim Farrar, experto en la industria de TMF Associates, a CNBC: "Esto echa más leña al fuego en la batalla entre SpaceX y los operadores de telefonía móvil, pero sigue siendo una cantidad muy limitada de espectro, y para lograr una cobertura confiable dentro de los edificios en las zonas urbanas, SpaceX tendría que instalar torres en tierra".

Por lo tanto, es probable que SpaceX necesite tanto más espectro como una infraestructura terrestre sustancial antes de que empresas como AT&T, T-Mobile y Verizon tengan realmente motivos para preocuparse. Aun así, esta última medida sugiere que SpaceX se toma en serio sus ambiciones con Starlink Mobile, y que los principales operadores tal vez deban empezar a mirar hacia el espacio si quieren seguir siendo líderes a largo plazo.

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