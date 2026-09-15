La presentación del Tesla Roadster en octubre parece otra pieza de "otra puesta en escena"; es una lástima que la compañía que alguna vez fue revolucionaria ya no se enfoque en los autos

El nuevo adelanto del Tesla Roadster (arriba a la izquierda) junto a una de las primeras imágenes conceptuales del auto de segunda generación (a la derecha).

El nuevo Tesla Roadster ha tardado nueve años en desarrollarse

Algunos clientes reservaron el vehículo ya en 2017

Los rumores sugieren que el vehículo eléctrico podría utilizar propulsores de gasolina para mejorar la aceleración



Tras años de retrasos y múltiples cambios en los objetivos, parece que el Tesla Roadster de próxima generación finalmente hará su primera aparición pública.

El sitio web oficial de Tesla publicó una imagen promocional durante el fin de semana que muestra lo que parece ser una luz trasera, un gran alerón o difusor trasero y una especie de sistema de cuatro propulsores que expulsa gas a la atmósfera.

También hay un reloj de cuenta regresiva, y la cuenta oficial de Tesla en X indica «Listos para el lanzamiento», acompañado de la fecha 10.01, es decir, el 1 de octubre.

Todo esto es típicamente enigmático, pero algunos medios de comunicación han invertido la imagen y han señalado que se parece más a un enorme alerón trasero con una luz en la parte posterior y propulsores debajo de este, lo cual coincidiría con las afirmaciones de Elon Musk de que el auto deportivo podría utilizar propulsores de gas frío desarrollados por SpaceX para mejorar su rendimiento.

Not a Tesla App informa que algunas figuras clave de Tesla, incluyendo influencers en línea, han comenzado a recibir sus invitaciones digitales, las cuales sugieren que el evento se llevará a cabo en Waco, Texas. Tesla ya ha confirmado la ubicación en Waco.

El Roadster es un modelo de gran influencia. Después de todo, este modelo totalmente eléctrico, que se basaba en gran medida en un Lotus Elise, fue sin duda el auto —y la prueba de concepto— que dio inicio al camino de la empresa de vehículos eléctricos.

Como resultado, los fans e inversionistas de Tesla se apresuraron a hacer depósitos para la próxima generación cuando se anunció el proyecto por primera vez en noviembre de 2017.

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En ese entonces, se decía que ofrecería una autonomía de 620 millas, una aceleración de 0 a 60 mph en menos de dos segundos y una velocidad máxima de 250 mph, según Electrek. Tesla aún mantiene esas cifras en su sitio web del Roadster hasta el día de hoy.

Lamentablemente, la fecha de lanzamiento del «auto más rápido del mundo» se ha pospuesto varias veces, y algunos de los primeros inversionistas han sugerido que se habían retirado de la compra porque estaba tardando demasiado, entre ellos el influyente YouTuber Marques Brownlee —también conocido como MKBHD—.

Para mantener alto el nivel de expectación a lo largo de los años, el fundador y director ejecutivo de la empresa, Elon Musk, ha dado a conocer varios detalles, entre ellos el hecho de que el Roadster podría utilizar propulsores de gas frío desarrollados por SpaceX para alcanzar niveles extraordinarios de rendimiento en línea recta.

Incluso se insinuó que el vehículo sería capaz de levitar o volar, y Musk le dijo al presentador de podcast Joe Rogan que su amigo y empresario Peter Thiel quería autos voladores y que su visión debía hacerse realidad.

Esto también fue respaldado por una publicación en X, donde Elon Musk respondió a un usuario diciendo: «Tendrán autos voladores» en 2026.

El príncipe heredero de la "pantomima"

(Image credit: Tesla)

Al igual que ocurrió con el evento “We, Robot” que Tesla organizó en 2024 para presentar el concepto Cybercab de la compañía, podemos esperar una buena dosis de espectáculo cuando el Roadster finalmente haga su debut público.

En Warner Bros. Studios, en California, un grupo selecto de Cybercabs realizó sus primeros “recorridos” públicos alrededor de un set cinematográfico construido específicamente para el evento, mientras los robots Optimus de Tesla preparaban bebidas e interactuaban con las personas que asistieron.

Pero, si profundizamos un poco, varios informes sugirieron que esos robots Optimus, en realidad, eran operados de forma remota por seres humanos detrás de escena.

También se ha informado que el entorno en el que operaban los Cybercabs estaba cuidadosamente controlado y había sido previamente mapeado para reducir cualquier inconveniente durante el evento.

Independientemente de lo que el Roadster demuestre el próximo mes, puedes apostar lo que quieras a que no será legal para circular en las calles si realmente incorpora propulsores de gas frío, lo que dejará a muchos fans esperando para descubrir si el público general podrá volver a comprar algún día un auto deportivo de Tesla.

Y ahí está el problema: Tesla no ha organizado en años un evento de presentación para algo que posteriormente se haya convertido en un vehículo de pasajeros realmente relevante.

El Cybertruck ha demostrado ser un fracaso monumental en ventas y la compañía ahora solo ofrece dos modelos en su gama principal de autos para pasajeros.

Por muy buenos que sean el Model 3 y el Model Y, actualmente existe tanta competencia que ofrece más: mayor autonomía, más practicidad y más tecnología.

En lugar de retirar la sábana de seda para revelar un auto deportivo volador el próximo mes, probablemente el público general se entusiasmaría mucho más con un modelo completamente nuevo que realmente pueda comprar, ya sea el hatchback de $25,000 del que se ha rumoreado durante años o verdaderos reemplazos para el Model S y el Model X.

Pero bueno, así no funciona Tesla.

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