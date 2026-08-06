"No es una forma de publicidad": BMW defiende los anuncios emergentes de Spider-Man que han enfurecido a los clientes

Los clientes critican a los autos conectados tras la aparición de "anuncios" de Spider-Man en los vehículos

BMW afirma que la aplicación Festive no es una forma de publicidad

Se intensifica en línea la reacción en contra de los autos conectados

La semana pasada, surgieron informes en EE. UU. de que los propietarios de BMW recibían «anuncios emergentes» que promocionaban la participación de la marca alemana en la nueva película Spider-Man: Brand New Day.

Los vehículos BMW aparecen a lo largo de toda la aventura de superhéroes al estilo típico de la colocación de productos en las superproducciones de verano, pero BMW fue más allá al mostrar lo que denomina «animaciones y mensajes temáticos» en los sistemas de infoentretenimiento de una selección de vehículos conectados.

Los propietarios no tardaron en acudir a los foros de Internet para quejarse de estos "anuncios emergentes", que aparecían en forma de un mensaje que les preguntaba si deseaban o no iniciar la animación.

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Sin embargo, BMW se ha defendido ahora ante la polémica. «La aplicación Festive del sistema operativo de BMW está diseñada para ofrecer a los clientes animaciones y mensajes temáticos opcionales vinculados a una variedad de eventos globales y locales. No se trata de una forma de publicidad», afirmó un portavoz de BMW cuando le pedimos su opinión.

Según la marca alemana, los clientes no solo pueden elegir si quieren ver o no el contenido de Spider-Man, sino que además este solo está disponible cuando el vehículo está estacionado.

El portavoz con el que nos comunicamos también afirmó que la colaboración con Spider-Man solo estaba disponible en ciertos mercados, y destacó que no estaba disponible en el Reino Unido ni en Irlanda.

Si bien se puede argumentar que ofrecer videos con temática de Spider-Man para mostrar las capacidades de los sistemas de infoentretenimiento actuales es solo una forma de divertirse, la reacción en línea hasta ahora ha sido abrumadoramente negativa.

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Esto también proviene de una marca que anteriormente coqueteó con la idea de cobrar a los propietarios una suscripción al estilo de Netflix para desbloquear el hardware ya instalado en el auto, como los asientos con calefacción y el volante calefactado.

Desdibujando la línea entre el contenido y la publicidad

(Image credit: Myriam Joire)

Las reacciones en línea ante la decisión de BMW de incluir «animaciones y mensajes temáticos» no han sido muy positivas hasta ahora, y muchos se quejan de la progresiva invasión del marketing que parece estar ocurriendo con cualquier producto conectado a Internet.

Un usuario de Reddit comentó: «No quiero que mi auto, mi refrigerador o mi tostadora tengan conexión a Internet», lo que resume perfectamente el argumento actual en contra de la conectividad.

Es totalmente comprensible. El auto solía ser uno de los pocos refugios donde las personas podían desconectarse y escapar del ritmo frenético de la vida moderna.

Quizás sintonizar una estación de radio o disfrutar de un álbum favorito solía ser lo máximo que ofrecían los multimedia, pero con el rápido avance de los sistemas de infoentretenimiento conectados, los autos se están convirtiendo en una extensión de nuestras vidas digitales en constante expansión.

Parece que cuando esto ayuda a aumentar la productividad o nos mantiene entretenidos (a través de aplicaciones y juegos), la mayoría de los propietarios están felices de seguirle el juego, pero tan pronto como surge el tema de los anuncios emergentes y el uso indebido de los datos personales, la opinión cambia repentinamente.

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