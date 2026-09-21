Disney confirma que no ha comenzado a mostrar anuncios en los planes sin publicidad de Disney+, después de un reporte incorrecto que aseguró lo contrario; aun así, algunos fans molestos ya están cerrando sus cuentas

Algunos usuarios reaccionaron con furia ante las afirmaciones que se dieron a conocer

Disney ha desmentido que los planes sin anuncios de Disney+ vayan a empezar a mostrar anuncios durante las películas y los programas

El fin de semana pasado surgieron informes de que las pausas publicitarias se volverían algo habitual para todos los fans

Algunos usuarios cerraron sus cuentas a raíz de esas afirmaciones erróneas

Los fans de Disney+ se han enojado —y luego se han sentido confundidos— después de que algunas noticias erróneas sugirieran que estarían sujetos a anuncios incluso si estuvieran suscritos a uno de sus planes sin anuncios.

El fin de semana pasado (19 y 20 de septiembre), se compartieron imágenes en los foros de ResetEra y otras plataformas de redes sociales que mostraban un Acuerdo de Suscripción actualizado para los usuarios europeos.

Una captura de pantalla del documento revisado parecía indicar que incluso quienes estuvieran suscritos a los planes más caros y sin anuncios —es decir, Estándar y Premium— podrían ver pronto «contenido promocional, patrocinios y anuncios antes o después de la reproducción del contenido, así como en canales, transmisiones en vivo o en diferido, eventos especiales y cualquier contenido de servicios de terceros».

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Soon: No more escaping ads on Disney+! https://t.co/ouAhn2xsF2September 21, 2026

Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en arremeter contra Disney por el supuesto cambio. A medida que la furia de los fans ganaba fuerza en línea, numerosos medios se hicieron eco de la noticia y la difundieron, lo que avivó aún más la indignación de los suscriptores.

Sin embargo, resulta que todos se habían precipitado. En un comunicado compartido con el sitio web en alemán anime2you.de, Disney afirmó que los rumores no eran ciertos y aclaró que los suscriptores sin anuncios no comenzarían a ver cortes publicitarios tradicionales mientras veían películas y programas de televisión. Además, una publicación de un moderador en la página de Disney+ en Reddit confirmó la postura de Disney, añadiendo que «nada» ha cambiado para los clientes de los planes Estándar y Premium.

En respuesta a una solicitud de comentarios de TechRadar, Disney reafirmó que a los usuarios de los planes Estándar y Premium no se les mostrarían anuncios durante las películas y series de televisión.

Antes de publicar esta nota, TechRadar también investigó si se habían agregado anuncios a los planes Estándar y Premium. Y, si bien aparecen tráilers y otros materiales promocionales antes y después de que comience una película o serie (Nota: Disney+ ya hace esto desde hace tiempo), confirmamos que los anuncios no interrumpen tu experiencia de visualización en estos planes.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

¿Un inconveniente menor o un duro golpe?

Entonces, ¿a qué se debe la confusión? Como se explica en el hilo de Reddit mencionado anteriormente, Disney —y otras empresas, por cierto— realizan ocasionalmente cambios en sus acuerdos de términos de servicio. Estos ajustes se hacen para que los documentos sean más claros para cualquiera que los lea y, por extensión, para reducir el riesgo legal al que se enfrentan las grandes empresas.

La ironía, por supuesto, es que, al actualizar su acuerdo de usuario, Disney no logró que las cosas fueran más fáciles de entender, porque si así hubiera sido, esta tormenta en línea no habría ocurrido.

Por mucho que la Casa del Ratón haya intentado limitar el daño causado por esto, el episodio ha erosionado aún más la confianza de pequeños sectores de su base de fans y, como lo ilustran las publicaciones de Reddit mencionadas anteriormente, incluso ha llevado a algunos espectadores a cancelar su suscripción a Disney+.

Es cierto que quienes se han dado de baja por este motivo no son más que una gota en el océano de los más de 100 millones de usuarios de la plataforma. No obstante, ha causado un daño pequeño, pero aparentemente significativo, a la reputación de Disney+. Veremos si sufre otro golpe si, en octubre, el gigante del entretenimiento anuncia el inevitable aumento anual de precios para Disney+ y Hulu, algo que ha sido una constante en la industria durante los últimos años.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.