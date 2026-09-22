Marvel canceló "Daredevil: Born Again" después de tres temporadas, y llevaba muchos, muchos meses temiendo que esto le pasara

“Daredevil: Born Again” terminará con su tercera temporada

Marvel ha cancelado su serie de acción real de Disney+ de mayor duración

Su productor ejecutivo también se ha ido, cuando la última temporada ya se encuentra en una etapa avanzada de posproducción

Daredevil: Born Again terminará con su tercera temporada después de que Marvel decidiera dar por terminada la serie de televisión protagonizada por Charlie Cox y Vincent D'Onofrio.

Los rumores surgieron por primera vez ayer por la mañana en EE. UU. (21 de septiembre), cuando el usuario de X/Twitter HablemonsdecineX afirmó que la serie había sido cancelada. Casi al instante, numerosas fuentes de la industria con un historial poco confiable se sumaron rápidamente a la noticia para insistir en que habían escuchado cosas similares.

TechRadar se comunicó con Marvel y Disney para obtener comentarios sobre su supuesta cancelación, pero no recibió una respuesta inmediata. Sin embargo, unas horas después de la publicación original de Hablemonsdecine, The Hollywood Reporter (THR) publicó su propio artículo indicando que la temporada 3 de Daredevil: Born Again sería la última de la serie.

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Desde entonces, un portavoz de Disney me ha confirmado que el artículo de THR es correcto, por lo que la tercera temporada de "Born Again", que se transmitirá en Disney+ en algún momento de marzo de 2027, será su última entrega.

Why was Daredevil: Born Again canceled after three seasons?

I’ve now lived through two Daredevil Season 3 cancellations. You can’t hurt me anymoreSeptember 21, 2026

Fuera de la sede de Marvel, nadie lo sabe con certeza, pero hay una razón principal por la que probablemente haya sido descartada.

De hecho, la segunda temporada de la serie sufrió una caída significativa en la audiencia en comparación con su estreno en Disney+. Según los expertos en medición de audiencia de Luminate, la temporada 2 de "Born Again" acumuló 4.5 millones de visualizaciones durante sus primeras cinco semanas en marzo. Si comparamos esa cifra con los 8.4 millones que acumuló la temporada 1 durante el mismo período a principios de 2025 en uno de los mejores servicios de streaming del mundo, la cuota de audiencia de este programa de la Fase 6 de Marvel cayó un 47%, una caída que parece irrecuperable, en el lapso de 12 meses.

I wrote about this last year but Charlie and Vincent only ever signed on for 3 seasons. It’s sad to see it end again but I’m very grateful we got 3 additional seasons. There’s always a possibility that they do come back for more. The ball is in Marvel’s court to make a new deal https://t.co/f83pEFHn6RSeptember 21, 2026

A todos los efectos, la drástica caída en la audiencia de la segunda temporada de *Born Again* no pareció asustar a los ejecutivos de Marvel. Esto se debe a que su tercera —y ahora última— temporada no solo recibió luz verde antes del estreno de su predecesora, sino que también entró en plena producción apenas unos días antes de que la segunda temporada se estrenara en Disney+.

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Además, parece que la decisión de dar de baja la serie del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) se tomó hace muy poco. Según Deadline, se informó al elenco y al equipo de la cancelación el mismo día en que se dio a conocer la noticia. No está claro si los altos mandos de Marvel pasaron meses deliberando sobre el futuro de la serie antes de cancelarla, o si fue más bien una decisión tomada en el calor del momento.

Algo que podría haber acelerado su fin es la salida del showrunner Dario Scardapane.

Según THR, Scardapane, quien fue contratado para rescatar a "Daredevil: Born Again" tras los reportes de que Marvel quería reestructurar toda la serie a finales de 2023, se habría separado del gigante de los cómics. La salida de Scardapane se produce además cuando la tercera temporada de la serie se encuentra en una fase avanzada de posproducción, lo que deja al equipo de "Born Again" sin su figura creativa principal. No se sabe quién, si es que hay alguien, llenará ese vacío y llevará a buen término la última entrega de la serie.

Por qué la cancelación de "Daredevil: Born Again" no pudo haber llegado en peor momento

Ahora que la etapa de "Born Again" está llegando a su fin, Marvel se enfrenta a un doble problema.

Por un lado, parecía que la temporada 3 iba a marcar un nuevo amanecer para el universo callejero del MCU. De hecho, con personajes como Luke Cage e Iron Fist listos para unirse al justiciero homónimo, Wilson Fisk y Jessica Jones en el salto del universo Marvel de Netflix al MCU, los fans esperaban que de la próxima temporada de «Born Again» surgieran historias del MCU más crudas y realistas.

Es cierto que eso aún podría suceder. Sin embargo, si Marvel ya no tiene confianza en su serie de acción real más longeva, ¿qué esperanza nos queda de ver un regreso de Jessica Jones a la televisión o —dilo en voz baja— un proyecto de "Heroes for Hire"?

El otro tema importante al que Marvel debe hacer frente es la promoción activa de la tercera temporada de "Daredevil: Born Again".

La Comic-Con de Nueva York (NYCC) se ha utilizado para promocionar y/o anunciar muchas de las próximas ofertas de Disney+ de este gigante de los cómics. Y, dado que la NYCC 2026 se llevará a cabo del 8 al 11 de octubre, es muy probable que Marvel organice su panel habitual para revelar más detalles sobre su programación televisiva para 2027.

Ahora que se ha confirmado que la tercera temporada de "Born Again" será la última de la serie, ¿nos mostrará o nos dirá Marvel algo significativo al respecto? ¿O centrará su atención en sus programas animados, como la tercera temporada de "X-Men 97" y la segunda temporada de "Your Friendly Neighborhood Spider-Man", y, por lo tanto, ignorará al gigantesco elefante en la habitación con forma de "Daredevil"? Supongo que lo sabremos en unas semanas.

Por ahora, ponte al día con todo lo que sabemos hasta el momento sobre la tercera temporada de "Daredevil: Born Again".

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