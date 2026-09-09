Me quedé muy decepcionado cuando Prime Video canceló "Spider-Noir", pero la opinión de Nicolas Cage al respecto me ha hecho sentir mejor

Spider-Noir fue cancelada tras una temporada en Prime Video

Nicolas Cage se ha pronunciado sobre el final de la serie en una entrevista exclusiva con Deadline

A pesar de la cancelación, Spider-Noir ganó recientemente cinco premios Emmy de las Artes Creativas

A nadie le gusta una cancelación. Ya sea un vuelo o tu serie de televisión favorita, parece que nunca se vuelve más fácil de aceptar. La reciente decisión de Prime Video de cancelar su nueva serie Spider-Noir dejó a muchos fans devastados, incluyéndome a mí.

Hay muchas adaptaciones de cómics por ahí, y para mí, Spider-Noir hizo más que suficiente para destacarse entre la multitud. Nicolas Cage le dio vida de manera brillante a su personaje de *Spider-Man: Into the Spider-Verse*, así que es una pena que no vayamos a ver más.

Dicho esto, el propio Cage se ha mostrado optimista respecto a la cancelación de la serie en una nueva declaración recibida por "Deadline". En ella, dijo: «Para mí, una temporada es perfecta, ya que he dicho lo que quería decir con este Spider-Man peligroso, innovador y de arte pop. Adelante, arriba, hacia adentro».

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Quizás sea cierto y sea posible tener demasiado de algo bueno. La primera temporada es, de hecho, excelente, y dado que obtuvo una calificación del 96% en Rotten Tomatoes y se llevó cinco premios Emmy de las Artes Creativas, incluyendo coordinación de acrobacias y diseño de títulos, es innegablemente una de las mejores series de Prime Video.

Cage interpreta a The Spider en Spider-Noir. (Image credit: Amazon)

A lo largo de ocho episodios, Spider-Noir se centró en Ben Reilly, interpretado por Cage y conocido como «The Spider», una versión más madura de Spider-Man que se dedica a la investigación privada y está pasando por una mala racha. Rodada al estilo de una película clásica de detectives de la década de 1930, la serie abordó temas como el duelo, la corrupción sistémica y la desilusión que trae el paso de los años.

Además, Spider-Noir invitaba a los espectadores a elegir entre dos formas de verla: en «auténtico blanco y negro» o en «color con tonos reales». Como fanático de LA Noire de Rockstar, fue muy divertido disfrutar de esta experiencia en uno de los mejores servicios de streaming.

Aunque Spider-Noir no regresará, es una sólida incorporación a la franquicia de Marvel. Por otro lado, se espera que Spider-Man: Brand New Day esté disponible pronto en Disney+, así que tengo muchas ganas de verlo en casa.

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