Al director de la película de "Death Stranding" se le está dando "mucha libertad" para contar una historia "independiente" que no tenga relación con la franquicia de videojuegos de Hideo Kojima

Es decir, ¿por qué no querrías convertir esto en una obra de teatro...?

¿Es necesario hacer una adaptación cinematográfica de cada propiedad intelectual existente? La respuesta es no, por supuesto, pero tengo una confianza tranquila en la próxima versión de acción real de la exitosa franquicia de Hideo Kojima, Death Stranding.

¿Por qué? Bueno, empecemos por el concepto. En el juego, el mensajero Sam debe reconectar a una América dividida después de que un evento apocalíptico fusionara los mundos de los vivos y los muertos. Si a eso le sumamos a la distribuidora A24 y al director de *Pig* y *The Death of Robin Hood* —que ya se estrenó en los cines del Reino Unido tras su lanzamiento en junio en EE. UU.—, sin duda tenemos una joya.

Sin embargo, hay un inconveniente inmediato. Aunque no sabemos mucho, sí sabemos que la nueva película no seguirá la misma premisa que los juegos existentes de Death Stranding.

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De hecho, según el director Michael Sarnoski, no solo se trata de una película independiente, sino que se realizará con mucha libertad creativa —y hay algo en la forma en que él explica esto que me pone nervioso.

"Necesito espacio para desarrollar mi identidad como autora y descubrir aquellas cosas en las que realmente creo"

Death Stranding - Launch Trailer | PS4 - YouTube Watch On

«De hecho, me gusta complicarme las cosas», me dice Sarnoski. «Me gusta trabajar en proyectos en los que mi primer instinto es: “Uf, eso podría ser una muy mala idea”. ¿Otra película de Robin Hood? ¿Una precuela de una franquicia de terror? Me gustan los proyectos en los que es fácil dar en el blanco».

Esta afirmación, en sí misma, es preocupante. Prefiero que los directores de cine no se lancen a una adaptación pensando que las cosas podrían salir terriblemente mal. ¿Qué pasó con la actitud mental positiva?

«Me gusta el reto», continúa. «Me gusta encontrar la humanidad en cosas que, de otra manera, no funcionarían. En Death Stranding, me están dando mucha libertad para contar la historia que quiero contar, independiente de las historias principales del videojuego. Es algo independiente por sí mismo. Necesito el espacio para encontrar mi propia voz y descubrir aquellas cosas en las que realmente creo... Estoy muy emocionado con esto».

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Haciendo de abogado del diablo, la libertad creativa podría ser algo bueno. Si los fans esperan que una película reproduzca exactamente el material original, al final nadie sale ganando. Pero con tan pocos detalles disponibles, tenemos que cruzar los dedos para que, mientras tanto, se tomen buenas decisiones.

Pero, ¿le preocupa a Sarnoski atraer a las comunidades de fans ya existentes, o se siente cómodo manteniéndose fiel a sus principios? «Un poco de ambas cosas», responde. «Siento la presión, pero tengo que dejarla a un lado y enfocarme en lo que me entusiasma creativamente. No puedo crear cosas como reacción a lo que creo que otra persona quiere; tiene que surgir del amor y la fascinación».

Interpreten eso como quieran, amigos… y estén atentos a este espacio.

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