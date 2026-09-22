El artista de Alien: Isolation 2 dice que Creative Assembly debe “recontextualizar” elementos de la película para que resulten creíbles en los escenarios exteriores del juego y tengan sentido

Creative Assembly afirma que Alien: Isolation 2 sigue estando influenciado por la icónica película, a pesar de que la acción se desarrolla al aire libre

El artista principal de entornos, Archie Whitehead, explica que el entorno debía mostrarse "a través de la mirada de alguien de la década de 1970"

La artista principal de interfaz de usuario, Laura Mouther, señala que el equipo "no está reinventando la rueda" y sigue inspirándose en gran medida en la primera película y el primer juego

Alien: Isolation 2 sigue inspirado en la primera película de Alien, aunque el juego presenta un nuevo escenario al aire libre. Sin embargo, Creative Assembly tuvo que asegurarse de que el entorno se sintiera auténtico a su icónica estética retrofuturista.

Al igual que Alien, la película de 1979 dirigida por Ridley Scott, Alien: Isolation se desarrolla dentro de una estación espacial, aislando al jugador en un entorno claustrofóbico mientras un Xenomorfo lo persigue. Sin embargo, la secuela presenta un mundo colonial al aire libre y los confines de un puesto avanzado de Weyland-Yutani, lo que brinda al estudio una nueva oportunidad para ampliar la exploración y encontrar nuevas formas de adaptar el icónico estilo de la película.

En una entrevista con TechRadar Gaming durante Gamescom, el artista principal de entornos, Archie Whitehead, no quiso revelar demasiado sobre el escenario, aunque dejó entrever que los jugadores se llevarán algunas sorpresas mientras exploran la colonia minera al aire libre del juego. Por su parte, la artista principal de interfaz de usuario, Laura Mouther, explicó que el equipo «no está reinventando la rueda» y que sigue tomando mucha inspiración de la primera película y del primer juego.

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«La primera película es el lente a través del cual vemos todo», explicó Mouther. «Es nuestro punto de referencia. Y cuando se trata de lo nuevo, estamos muy emocionados por introducir nueva tecnología adaptada», añadió antes de utilizar una computadora CRT como ejemplo de cómo se deterioraría en un entorno al aire libre.

«Quizá pueda darte una idea de nuestro enfoque», dijo. «Ahora pensamos en que tienes que estar tanto en interiores como en exteriores; obviamente, las cosas deben adaptarse. Tengo un monitor CRT en mi estación de trabajo como tercer monitor; tiene agujeros en la parte superior y trasera. Obviamente, si lo dejo afuera y está lloviendo, va a dejar de funcionar, ¿verdad? Así que tenemos que asegurarnos de adaptar las cosas que hemos visto en la primera película y en el primer juego para que resulten creíbles en este entorno exterior. [Así que] tiene que tener sentido».

Whitehead añadió que todo debe mostrarse «a través del lente de alguien de la década de 1970», porque elementos como los LED y los paneles LCD no existían en aquella época.

«Como artista de entornos, todo el tiempo tomo decisiones de diseño al modelar algo: qué formas utilizar, dónde colocar una ventilación, dónde está esto o aquello», explicó Whitehead. Añadió que sería fácil incorporar formas «genéricas», pero él y el equipo utilizaron fotografías de los sets de la película e imágenes para «diseccionar» cómo construir los elementos que los jugadores verán en el entorno.

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«A veces parece que son recipientes de yogur», bromeó. «Hay muchas formas hechas mediante termoformado. Incluso tenían algunas piezas; creo que era un bombardero de la Segunda Guerra Mundial. Consiguieron algunas cosas de un deshuesadero.

«Así que analizamos lo que tenían y descubrimos cómo reinterpretar esas cosas al crear un diseño nuevo, asegurándonos de que, cada vez que hacemos una referencia, no utilicemos nada posterior a ese momento, porque esas técnicas de fabricación y esos materiales todavía no existían, así que no deberían estar aquí».

Alien: Isolation 2 estará disponible para PS5, Xbox Series X y Series S, Nintendo Switch 2 y PC. Todavía no se ha anunciado una fecha de lanzamiento.