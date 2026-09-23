Creative Assembly revela que la protagonista de Alien: Isolation 2 es una empleada de Yutani, lo que ofrece “una nueva perspectiva de la franquicia”

Creative Assembly afirma que el protagonista de Alien: Isolation 2 ofrecerá «una nueva perspectiva a la franquicia».

Blake es un empleado de Weyland-Yutani; según Archie Whitehead, artista principal de entornos, la vertiente japonesa no se ha explorado mucho.

Laura Mouther, artista principal de interfaz de usuario, dice que Blake no se parece a ningún otro protagonista de Alien y que "es un personaje muy interesante para explorar".

Alien: Isolation 2 ofrecerá una perspectiva completamente nueva de la franquicia Alien al contar una historia desde el punto de vista de Blake, una empleada de Yutani, y Creative Assembly cree que los jugadores la adorarán.

En una entrevista con TechRadar Gaming durante Gamescom, el artista principal de entornos, Archie Whitehead, y la artista principal de interfaz de usuario, Laura Mouther, hablaron sobre lo que más les emociona que los jugadores experimenten en la próxima secuela y destacaron a la protagonista del juego, Blake.

Blake trabaja para Weyland-Yutani Corporation, un megaconglomerado y el principal antagonista humano de toda la saga de ciencia ficción, pero está empleada específicamente en el lado Yutani de la compañía.

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Es una perspectiva que nunca antes se había mostrado en la franquicia de terror y algo que los desarrolladores estaban ansiosos por explorar a profundidad.

"Weyland-Yutani es una compañía angloparlante y japonesa, y siento que el lado japonés realmente no se ha explorado demasiado", dijo Whitehead. "Es algo que estamos intentando explorar más aquí porque Kurosaki es el nombre de la estación [donde se desarrolla el juego], así que me interesa mucho que los jugadores descubran: “¿Cómo influye eso en el mundo y en las personas que viven en él?”".

Mouther añadió que Blake es «increíble» y que «aporta una perspectiva completamente nueva a la franquicia», además de que ser empleada de este megaconglomerado representará una experiencia muy diferente a la del primer juego, donde los personajes eran personas comunes.

"Si recuerdas el primer juego o incluso la primera película, son camioneros en el espacio, ¿cierto? Son personas comunes haciendo cosas comunes", dijo Mouther. «No tienen poder. Son prescindibles. A nadie le importan. Tienen que preocuparse por sí mismos.

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"Pero ahora tenemos a Blake, que es una empleada de Weyland-Yutani, y eso significa que tiene cierto poder, ¿cierto? Pero cuando escuchas en el tráiler que la voz japonesa le dice: “Cometiste un error. Esta es tu última oportunidad”. La enviaron a Kurosaki en contra de su voluntad y ella quiere hacerlo bien. Quiere estar ahí para redimirse".

Al hablar más sobre la historia, Mouther explicó que los personajes del prólogo hablarán con Blake con respeto y que «puedes percibir cuál es su posición», pero Blake está completamente enfocada en intentar redimirse. Por eso, cuando se dirige al lugar del accidente y libera accidentalmente al Xenomorfo en la colonia, comete otro error, algo que, según los desarrolladores, hará de Blake un personaje interesante de interpretar.

"Esa dicotomía la convierte en un personaje muy interesante de explorar", añadió Mouther. "Y creo que los jugadores realmente llegarán a conocerla y quererla a lo largo de su recorrido; ellos también crearán su propio recorrido. Obviamente, contamos una historia más grande, pero, al igual que en el primer juego, cada jugador tendrá su propia manera de contar lo que sucede “entre líneas” de esa historia [principal], y será muy interesante verlo".

Alien: Isolation 2 todavía no tiene fecha de lanzamiento, pero llegará a PS5, Xbox Series X y Series S, Nintendo Switch 2 y PC.

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