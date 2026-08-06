Leon y Grace, de Resident Evil Requiem, serán los anfitriones del Future Games Show: "Habrá primeros vistazos, grandes revelaciones y muchas sorpresas para todos los gustos"

Los actores que interpretan a Leon S. Kennedy y Grace Ashcroft en "Resident Evil Requiem", Nick Apostolides y Angela Sant’Albano, serán los copresentadores del "Future Games Show" en la Gamescom.

El evento presentará más de 40 juegos de estudios AAA e independientes.

Los fans podrán disfrutar de "revelaciones exclusivas de jugabilidad y tráilers completamente nuevos de algunos de los próximos juegos más emocionantes".

El Future Games Show de la Gamescom 2026 ya tiene a sus copresentadores: Nick Apostolides y Angela Sant’Albano, protagonistas de Resident Evil Requiem.

Apostolides y Sant’Albano interpretaron a Leon S. Kennedy y Grace Ashcroft en la entrega más reciente de Resident Evil, y se reunirán una vez más el 26 de agosto para el Future Games Show en la Gamescom, que comienza a las 10:00 a. m. PDT / 1:00 p. m. EDT / 6:00 p. m. BST / 7:00 p. m. CEST / 1:00 a. m. CST.

“ «¡Estoy emocionado de copresentar el Future Games Show en la Gamescom junto a Angela Sant’Albano el 26 de agosto!», dijo Apostolides. «No veo la hora de compartir una increíble selección de juegos con los fans de todo el mundo. Ya sea que te guste el terror que te acelera el corazón, las aventuras de samuráis o cualquier cosa entre medio, tenemos avances exclusivos, revelaciones emocionantes y muchas sorpresas preparadas. Acompáñanos en un espectáculo increíble».

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Se espera que el evento presente más de 40 juegos de algunos de los estudios AAA e independientes más importantes de la industria, incluyendo un vistazo detrás de cámaras a Tides of Annihilation de Eclipse Glow Games, un análisis detallado del juego de acción y lucha con espadas samuráis Onimusha: Way of the Sword, y una entrevista con Neon Giant sobre su nuevo y envolvente juego de mundo abierto, NO LAW.

(Image credit: Future Games Show)

«Estoy encantado de unirme a Nick Apostolides para copresentar el Future Games Show en la gamescom el 26 de agosto», dijo Sant’Albano. «Dejaremos a un lado el tema de esquivar zombis para ofrecerles estrenos mundiales, revelaciones exclusivas de jugabilidad y tráilers completamente nuevos de algunos de los próximos juegos más emocionantes. Nick y yo estamos ansiosos por compartirlo todo con ustedes. ¡Nos vemos ahí!»

FGS Live From Gamescom se transmitirá inmediatamente después de la presentación principal el 26 de agosto, conducido por el equipo editorial de FGS, y contará con más estrenos mundiales y tráilers exclusivos, así como noticias y entrevistas desde el recinto de la Gamescom.

Para cerrar el evento, la transmisión FGS Best Of Gamescom comenzará el 30 de agosto y llevará a los espectadores al recinto para resumir los mejores juegos del evento.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Podrás sintonizar y ver el Future Games Show en la Gamescom 2026 en Twitch, YouTube, X, TikTok, Facebook, y GamesRadar+.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón «Seguir»!