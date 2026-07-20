Fallout 3 y New Vegas tendrán remasterizaciones, además Bethesda promete más contenido y soporte para Starfield
Esto ocurre en un momento en que Xbox se enfoca en "proyectos de mayor prioridad"
- Bethesda Game Studio ha dado a conocer una importante actualización
- El anuncio confirma dos remasterizaciones de Fallout, además de más apoyo para Starfield
- El desarrollador también se está asociando con Obsidian Entertainment para un nuevo título de Fallout
Bethesda Game Studios compartió una importante actualización en la que confirmó que continuará dando soporte a Starfield y que actualmente trabaja en remasterizaciones de Fallout 3 y Fallout: New Vegas.
"Nos encanta crear estos mundos tanto como a ustedes les encanta jugarlos. Hoy queremos compartir lo que viene después", comienza la publicación más reciente en el sitio web de Bethesda.
El estudio añade que está "invirtiendo más profundamente en los mundos que los jugadores aman", pero ¿qué significa exactamente?
En primer lugar, el desarrollador confirmó que Starfield, lanzado en 2023, seguirá recibiendo actualizaciones y soporte durante el próximo año. Esto incluirá mejoras en la jugabilidad, nuevo contenido de historia y actualizaciones adicionales.
La popular franquicia Fallout también recibirá una gran atención. Fallout 5 ya se encuentra en desarrollo, aunque Bethesda aclara que sigue siendo un proyecto a largo plazo y que apenas se encuentra en las primeras etapas de producción, por lo que aún pasarán varios años antes de su lanzamiento.
Mientras tanto, los jugadores podrán regresar a los mundos de Fallout 3 y Fallout: New Vegas gracias a las remasterizaciones recién anunciadas.
Por ahora no hay información sobre la fecha de lanzamiento de estos proyectos, aunque todo indica que podrían no estar demasiado lejos, especialmente Fallout 3 Remastered, cuyo desarrollo ha sido objeto de rumores durante varios años.
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
La publicación también confirma que Bethesda está colaborando con Obsidian Entertainment, el estudio responsable de Fallout: New Vegas, en un nuevo proyecto de Fallout. Todo apunta a que se trata de la secuela de New Vegas mencionada en reportes recientes, los cuales aseguraban que ambos equipos estaban trabajando juntos en un nuevo título.
Por supuesto, The Elder Scrolls 6 también fue mencionado y Bethesda reiteró que actualmente es su principal prioridad de desarrollo. Como era de esperarse, el estudio no compartió una fecha de lanzamiento y todo indica que el esperado RPG todavía está, al menos, a unos cinco años de distancia.
Todo esto ocurre poco más de una semana después de que Microsoft anunciara que Xbox, la empresa matriz de Bethesda, se sometería a la «reestructuración más importante» de su historia, con un total de 3,200 puestos de trabajo que se perderán en los próximos meses.
En un correo electrónico enviado a los empleados de Xbox, la directora ejecutiva, Asha Sharma, señaló que, si bien la medida sería «dolorosa», permitiría a la marca enfocarse en «proyectos de mayor prioridad» con sus equipos de Activision, Bethesda, King, Mojang y Xbox Game Studios —una estrategia que ya se hace evidente en los lanzamientos de gran repercusión anunciados hoy.
Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡No olvides hacer clic en el botón "Seguir"!
- Dashiell WoodGaming Editor