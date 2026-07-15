El próximo mes, durante la Gamescom 2026, se transmitirán tres "grandes" presentaciones digitales de Future Games, que ofrecerán a los espectadores estrenos mundiales y tráilers exclusivos

El Future Games Show regresará para la Gamescom 2026

El evento principal comenzará el 26 de agosto, seguido del FGS Live, y el FGS Best Of Gamescom se transmitirá el 30 de agosto

El Future Games Show en la Gamescom contará con estrenos mundiales, nuevos tráilers y mucho más

El Future Games Show regresará oficialmente el próximo mes para la Gamescom 2026 con tres presentaciones digitales.

El Future Games Show en la Gamescom se transmitirá el mismo día en que comience el evento de la industria, el 26 de agosto, y contará con nuevos anuncios de «algunos de los estudios más creativos de la industria», incluyendo estrenos mundiales, tráilers exclusivos, análisis en profundidad de los desarrolladores y demos de juegos completamente nuevos.

La reciente Presentación de Verano del Future Games Show, celebrada en junio, incluyó más de 40 juegos y 11 estrenos mundiales, y alcanzó más de 17.8 millones de visualizaciones en vivo y durante el fin de semana de lanzamiento, por lo que los espectadores pueden esperar más revelaciones emocionantes de juegos.

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«FGS Live From Gamescom» seguirá inmediatamente después de la presentación principal el 26 de agosto, será conducida por el equipo editorial de FGS y contará con más estrenos mundiales y tráilers exclusivos, así como noticias y entrevistas desde el recinto de la Gamescom.

Para cerrar el evento, la transmisión «FGS Best Of Gamescom» comenzará el 30 de agosto y llevará a los espectadores al recinto de la feria para resumir los mejores juegos del evento. Quienes la vean también podrán disfrutar de recorridos exclusivos por los stands, entrevistas con desarrolladores y un resumen de los anuncios más emocionantes de la Gamescom.

Los tres programas digitales se podrán ver en los canales de Future Games Shows en Twitch, YouTube, X, TikTok, Facebook, y GamesRadar+.

"El Future Games Show es el mejor lugar para descubrir nuevos juegos, desde joyas independientes como el aclamado juego de rompecabezas Blue Prince hasta éxitos de gran escala como el RPG de ciencia ficción Exodus", afirmó Daniel Dawkins, director de contenido del Future Games Show en Future. "Nuestra presentación de verano generó 3,72 listas de deseos por espectador en vivo, superando con creces los promedios de la industria, gracias a nuestros espectadores tan comprometidos.

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"Desde nuestro lanzamiento en 2020, nos enorgullece presentar los títulos más emocionantes de la industria junto a presentadores de primer nivel como Troy Baker, Alix Wilton Regan y Ben Starr. En esta Gamescom, ofreceremos tres grandes presentaciones digitales repletas de las últimas noticias y estrenos mundiales para PC y consolas. ¡No te lo pierdas!".

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