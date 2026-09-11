Grand Theft Auto VI ya ostenta un récord mundial Guinness oficial, y se espera que bata aún más récords en su lanzamiento

Grand Theft Auto VI ya ha conseguido algunos récords mundiales Guinness.

La edición 2027 de los Guinness World Records dedicada a los videojuegos reconoce un tráiler de GTA VI como el tráiler de videojuego más visto en 24 horas.

Se espera que bata más récords en su lanzamiento, y el equipo lo mantiene "muy atento".

Ya está aquí la última edición de los Guinness World Records dedicada a los videojuegos, y no debería sorprender que el tan esperado Grand Theft Auto VI ya esté batiendo récords a pesar de no haber sido lanzado todavía.

La edición 2027 de los Guinness World Records dedicada a los videojuegos incluye oficialmente un tráiler de GTA VI como el tráiler de videojuego más visto en 24 horas, tras alcanzar los 475 millones de visualizaciones en tan solo un día.

Como explica Alice Bell, editora de la edición 2027 de Guinness World Records Gamers, " Grand Theft Auto VI empezó a batir récords antes de su lanzamiento. El primer tráiler sigue teniendo el mayor número de visualizaciones en 24 horas de cualquier tráiler de videojuego, y durante un tiempo, el segundo tráiler tuvo el mayor lanzamiento en vídeo de todos los tiempos, según Rockstar ".

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"Posteriormente , Spider-Man: Brand New Day superó esta cifra ", añade, "pero 475 millones de visualizaciones en todas las plataformas representan aproximadamente el 6% de la población del planeta, lo cual es increíble si te paras a pensarlo".

El primer tráiler de GTA 6 llegó en diciembre de 2023, seguido del segundo en mayo de 2025, que ofrecía un vistazo más extenso del juego. Posteriormente, el mes pasado, se lanzó un tráiler ampliado con casi 27 minutos de pietaje.

El avance extendido se estrenó primero en Netflix, pero posteriormente se publicó en YouTube .

Grand Theft Auto VI: An Extended Look - YouTube Watch On

"Netflix guarda sus cartas bajo la manga, pero no me sorprendería que el avance extendido de principios de este mes haya batido récords de audiencia", continúa Bell.

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"Estoy seguro de que también habrá registros de jugadores e ingresos que comprobar. Y, por supuesto, analizaremos aspectos como el número de desarrolladores que trabajaron en él (un récord que actualmente ostenta Red Dead Redemption 2 ). Huelga decir que la contribución de cada desarrollador que trabajó en GTA VI es importante."

A continuación, afirma que el equipo estará "muy atento al lanzamiento y a los eventos posteriores al lanzamiento" para detectar nuevos logros que batan récords, y añade que " el lanzamiento de GTA VI es un fenómeno verdaderamente global, como pocas cosas lo son hoy en día".

(Image credit: Rockstar Games)

Rockstar Games también ostenta muchos otros récords. Grand Theft Auto V figura como el videojuego de acción y aventura más vendido, con 225 millones de copias vendidas hasta febrero de 2026, y como el juego más visto en Twitch en 2024.

El libro también explora los mayores avances en hardware del año, los personajes y franquicias de videojuegos más populares, los principales creadores de contenido e historias de la vida real con logros fuera del mundo virtual.

Su precio de venta al público es de 1$270 pesos y ya está disponible a través de Amazon.

Grand Theft Auto VI se lanzará el 19 de noviembre para las consolas PlayStation 5 y Xbox Series.

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