Los fans de GTA 6 no pueden contener la emoción por el sonido de una cajuela cerrándose en el nuevo anuncio “It Happens on PS5”

Un nuevo comercial de «It Happens on PS5» muestra imágenes de Grand Theft Auto 6

Los fans están entusiasmados con un nuevo efecto de sonido del maletero

Los fans esperan con ansias el "Grand Theft Auto 6: An Extended Look"

Sony ha lanzado un nuevo comercial de PlayStation 5 con Grand Theft Auto 6, y los fans están emocionados por un nuevo efecto de sonido.

Si no estás al tanto, la campaña publicitaria física "It Happens on PS5" acaba de lanzarse en todo el mundo, la cual destaca los "momentos más importantes de juego" de PlayStation.

También se lanzó un nuevo comercial que fue rápidamente criticado por los fans, quienes siguen molestos por el plan de Sony de dejar de producir discos físicos de videojuegos; en él aparecen juegos como Marvel’s Spider-Man 2 y 007 First Light, así como títulos que están por salir, como Marvel’s Wolverine y God of War Laufey.

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GTA 6 también aparece en el comercial, con una toma de acción real en Miami, fragmentos de tráilers anteriores y una valla publicitaria en Polonia. La cuestión es que el comercial ni siquiera muestra imágenes nuevas de GTA 6, sino que es la toma de Lucía y Jason desde el interior de la cajuela de un auto lo que tiene emocionados a los fans.

La misma escena, que parece reproducirse a 60 fotogramas por segundo (fps), apareció por primera vez en el tráiler 2, pero esta versión incluye un efecto de sonido del cierre de la cajuela del auto. Sí, eso es todo.

GTA 6 trunk closing sound effect heard in the new PS clip. pic.twitter.com/ZT88G8GOi9August 17, 2026

«GTA 6 aparece en un nuevo comercial de PlayStation. Las imágenes ya vistas anteriormente incluyen audio nuevo, como el sonido del maletero al cerrarse», dice una publicación viral en X.

Rockstar Games planea deleitarnos con un avance más extenso, que se estrenará en Netflix el 27 de agosto, pero parece que los fans no pueden esperar mucho más.

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«Rockstar Games está viendo cómo la gente se emociona con el sonido del maletero al cerrarse y probablemente esté pensando para sí misma que tal vez se pasaron de la raya con el silencio. De todos modos, el sonido de ese maletero al cerrarse es extremadamente realista, ¡ME ENCANTA!», respondió un usuario.

«Estamos tan desesperados por ver material promocional de GTA 6 que hasta el sonido de un maletero al cerrarse nos emociona», dijo un fan, mientras que otro escribió: «Sí, eso suena como un maletero cerrándose, sin duda».

Alguien también señaló que el efecto de sonido podría haber sido editado sobre el video por Sony para su anuncio, pero de cualquier manera, no vemos la hora de que llegue el próximo avance extendido.

GTA 6 se lanzará el 19 de noviembre para PS5, Xbox Series X y Series S.

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