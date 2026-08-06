Por fin podríamos tener el próximo tráiler de GTA 6, ya que Rockstar ha anunciado un "avance especial" que se estrenará en... ¿Netflix?

Rockstar Games ha anunciado el "Grand Theft Auto 6: An Extended Look"

Se estrenará en Netflix el 27 de agosto y posteriormente se publicará en YouTube

El "Extended Look" podría revelar por fin imágenes del juego

Rockstar Games ha anunciado que a finales de este mes se estrenará en Netflix un avance especial extendido de Grand Theft Auto 6.

Faltan cuatro meses para el lanzamiento de videojuegos más importante de todos los tiempos y, aparentemente de la nada, Rockstar ha revelado que «Grand Theft Auto 6: An Extended Look» se estrenará el 27 de agosto, en el marco de la Gamescom 2026.

Aunque no hay detalles que confirmen qué incluirá exactamente este avance extendido, sabemos que se estrenará en Netflix a las 3:00 p. m. ET / 12:00 p. m. PT / 8:00 p. m. BST y que posteriormente se publicará en el canal de YouTube del estudio a las 9:00 p. m. ET / 6:00 p. m. PT / 2:00 a. m. BST.

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Los fans han estado esperando con ansias el tráiler 3, por lo que el estreno podría mostrar finalmente eso mismo, o el tan esperado análisis en profundidad de la jugabilidad. Sin embargo, dado que se lanzará en Netflix, el evento parece ser algo importante y podría sugerir un video de estilo documental.

Me imagino que podría ser similar a un video detrás de cámaras de los desarrolladores, algo que recuerde a los documentales "Grounded" de Naughty Dog para "The Last of Us" y "The Last of Us: Parte 2", lo cual impulsará la fase de promoción del juego.

Rockstar tampoco ha confirmado la duración de este avance extendido, así que tendremos que esperar para ver qué nos tiene reservado.

Grand Theft Auto VI: An Extended Look Coming August 27 - YouTube Watch On

El anuncio también incluyó imágenes totalmente nuevas de GTA 6, en las que se ve a los coprotagonistas del juego, Lucía y Jason, con pasamontañas frente a una gasolinera.

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GTA 6 se lanzará el 19 de noviembre para PS5, Xbox Series X y Series S.

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