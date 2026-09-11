Grand Theft Auto 6 ya tiene un Récord Guinness oficial y se espera que rompa aún más marcas en su lanzamiento: “La llegada de GTA 6 es un fenómeno realmente global como pocos”

Grand Theft Auto 6 ya se ha llevado algunos récords mundiales de Guinness

La edición para gamers de Guinness World Records 2027 reconoce a un tráiler de GTA 6 como el tráiler de videojuego más visto en 24 horas

Se espera que rompa más récords en su lanzamiento, y el equipo lo está siguiendo "de cerca"

Ya está aquí la última edición de Guinness World Records Gamer’s Edition, y no debería sorprendernos mucho que el tan esperado Grand Theft Auto 6 ya esté batiendo récords a pesar de que aún no se ha lanzado.

La edición 2027 de Guinness World Records Gamer’s Edition incluye oficialmente un tráiler de GTA 6 como el tráiler de videojuego más visto en 24 horas, después de que alcanzara 475 millones de visitas en solo un día.

Como explica Alice Bell, editora de la Edición para Gamers 2027 del Libro de los Récords Mundiales de Guinness: «Grand Theft Auto 6 comenzó a romper récords antes de su lanzamiento. El primer tráiler sigue teniendo el mayor número de visualizaciones en 24 horas de cualquier tráiler de videojuego, y durante un tiempo, el segundo tráiler tuvo el mayor lanzamiento de video de todos los tiempos, según Rockstar».

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«Este récord fue superado más tarde por Spider-Man: Brand New Day», agrega, «pero 475 millones de visitas en todas las plataformas representan aproximadamente el 6 % de la población mundial, lo cual es increíble si te detienes a pensarlo».

El primer tráiler de GTA 6 se estrenó en diciembre de 2023, y el segundo salió en mayo de 2025, ofreciendo un vistazo un poco más extenso del juego. A esto le siguió el mes pasado un tráiler extendido con poco menos de 27 minutos de metraje.

El tráiler extendido se estrenó primero en Netflix, pero luego se publicó en YouTube.

Grand Theft Auto VI: An Extended Look - YouTube Watch On

"Netflix no revela sus cartas, pero no me sorprendería que el avance extendido de principios de este mes haya batido récords de audiencia allí", continúa Bell.

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"Estoy segura de que también habrá récords de número de usuarios e ingresos que analizar. Y, por supuesto, estaremos atentos a aspectos como el número de desarrolladores que trabajaron en el proyecto (un récord que actualmente ostenta Red Dead Redemption 2). No hace falta decir que la contribución de cada uno de los desarrolladores que trabajó en GTA 6 es importante".

Continúa diciendo que el equipo estará "atento a los eventos del lanzamiento y posteriores al mismo" en busca de nuevos logros que rompan récords, y agrega que "el lanzamiento de GTA 6 es un fenómeno verdaderamente global, como pocas cosas lo son hoy en día".

(Image credit: Rockstar Games)

Rockstar Games también cuenta con muchos otros récords en su haber. Grand Theft Auto 5 figura como el videojuego de acción y aventura más vendido, con 225 millones de copias vendidas hasta febrero de 2026, y como el juego más visto en Twitch en 2024.

El libro también repasa los avances más importantes del año en materia de hardware, los personajes y franquicias de videojuegos más populares, los principales creadores de contenido y las historias de la vida real con logros fuera del mundo virtual.

Tiene un precio de venta al público de 15,99 dólares / 12,99 libras y ya está disponible en Amazon y en las librerías.

Grand Theft Auto 6 se lanzará el 19 de noviembre para las consolas PlayStation 5 y Xbox Series.

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