Ya está aquí el tráiler de lanzamiento de Grand Theft Auto 6, que ofrece a los fans una visión más detallada de la historia llena de crímenes de Jason y Lucía

Rockstar Games estrenó el tráiler de lanzamiento de Grand Theft Auto 6

El tráiler presenta a Jason y Lucía y da una idea de la historia del juego

Vemos nuevas secuencias cinematográficas y sistemas de juego en acción

Rockstar Games ha lanzado el tráiler de lanzamiento de Grand Theft Auto 6, en el que se revelan nuevos detalles de la historia y se presenta con mayor profundidad a los protagonistas, la pareja de delincuentes formada por Jason y Lucía.

El tráiler, que fue grabado «íntegramente dentro del juego desde una PlayStation 5», comienza con una narración de Jason en la que habla de su paso por el ejército, antes de que lo veamos recibir una llamada de Lucía desde la cárcel, lo que sugiere que el prólogo se desarrollará desde su perspectiva antes de que nos presenten a su compañera.

Se muestra un montaje de diferentes escenas, que incluyen misiones con ambos personajes, a la pareja en un momento íntimo bajo la regadera, bailando en un club, enfrentándose a los malos y a la policía, así como saltando de un edificio a una alberca.

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Es interesante notar que Lucía lleva puesto un monitor de tobillo, lo que significa que aún no ha logrado escapar por completo de la ley y que parte de lo que estamos viendo corresponde al inicio de la historia.

También vemos a Jason con equipo táctico, vadeando el agua con otros dos hombres detrás de él, casi como si estuviera dirigiendo una misión militar; ¿podría ser esto un flashback de su época en el ejército?

Todo el tráiler tiene un aspecto increíblemente cinematográfico, con imágenes que muestran un helicóptero estrellándose contra el costado de un edificio, a Lucía trepando por las ruedas de un avión al estilo de *Misión Imposible* y a Jason colándose en un enorme barco; también se pueden ver en acción varios otros sistemas de juego, incluyendo robos a bancos y lo que parecen ser eventos de tiempo rápido.

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También contamos con una sinopsis de la historia totalmente nueva que se incluye en la descripción, la cual puedes leer a continuación.

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«Jason y Lucía siempre han sabido que las cosas están en su contra», reza el texto. «Pero cuando un golpe fácil sale mal, se ven sumidos en el lado más oscuro del lugar más soleado de Estados Unidos, en medio de una conspiración criminal que se extiende por todo el estado de Leonida —obligados a confiar el uno en el otro más que nunca si quieren salir con vida».

El tráiler también incluye una nueva canción, «Flower in a Hurricane», del dúo electrónico Justice, los compositores detrás de la banda sonora original de Grand Theft Auto 6, con la participación de Tame Impala, SZA y King Gizzard & The Lizard Wizard, quienes también forman parte del álbum Grand Theft Auto 6: The Album.

GTA 6 se lanzará en poco más de un mes, el 19 de noviembre, para PS5, Xbox Series X y Series S. Un nuevo informe afirma que la versión para PC podría lanzarse a principios de 2027.

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