Exclusiva: “Jason parece bastante inexpresivo y monótono”: exdesarrollador de GTA quiere ver más personalidad en el protagonista de GTA 6

El exdesarrollador de Rockstar Games, Mike York, dice que Jason, de Grand Theft Auto 6, «parece bastante inexpresivo y monótono».

York espera que Jason muestre más personalidad, como Niko Bellic en Grand Theft Auto 4.

También sugiere que la coprotagonista, Lucía, contrastará con la personalidad más reservada de Jason.

El exdesarrollador de Rockstar Games, Mike York, compartió sus impresiones sobre la gran revelación de gameplay de Grand Theft Auto 6, incluyendo sus primeras opiniones sobre los coprotagonistas Jason y Lucia.

En una entrevista exclusiva con TechRadar Gaming, York, quien anteriormente trabajó en GTA 5 y GTA Online, señaló que Jason parecía moverse de manera “muy lenta y metódica”, casi como un “robot” o un “Terminator”, y que mostraba muy poca emoción.

El desarrollador comparó al personaje con otros protagonistas de GTA, como Niko Bellic de GTA 4, un “gran personaje” y uno de sus favoritos de la serie, quien era “ingenioso y tenía algunas frases geniales”. York espera que GTA 6 muestre a Jason de una manera similar.

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“Espero que veamos más de eso porque, por ahora, Jason parece bastante inexpresivo y monótono”, señaló York. “Rockstar normalmente nos ofrece un montón de personajes geniales que son divertidos y tienen su propio estilo. No sé si veremos eso con Jason, pero espero que sí”.

Jason será coprotagonista junto a Lucia, su compañera de crímenes y novia —si decides conquistarla como corresponde, claro está—. Por lo que se mostró en el extenso metraje de gameplay, queda claro que Lucia es mucho más vivaz que Jason y que, en ocasiones, toma la iniciativa en determinadas situaciones. York coincidió en que, al poder alternar entre ambos personajes, Lucia podría ser el Yin del Yang de Jason.

“Creo que eso es lo que van a hacer”, explicó, antes de hablar sobre la escena en la que el dúo llega al bar de la azotea Effluvia que aparece en el tráiler.

“Hay un momento en el tráiler en el que entran a un elevador y él dice: ‘A veces me siento más cómodo cuando tengo que usar un arma’. Ella responde: ‘¡Solo sé encantador!’. Lucia tiene esta actitud que deja claro que está intentando sacarlo de su caparazón. Probablemente ella sea quien se lance a las misiones con todo, disparando a diestra y siniestra”.

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GTA 6 llegará el 19 de noviembre a PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox Series S. Rockstar confirmó que el juego funcionará a 30 fps en consolas durante su lanzamiento.

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