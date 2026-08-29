Rockstar dice que, si quieres que florezca el romance entre Jason y Lucía en GTA 6, tienes que cultivarlo, pero es completamente opcional

Rockstar confirma que la historia de amor entre Jason y Lucía en Grand Theft Auto 6 es completamente opcional

Rob Nelson, jefe de desarrollo y codirector del estudio Rockstar North, dice que si a los jugadores no les interesa, "no se molesten en hacerlo"

Afirma que los jugadores tendrán que cultivar su relación si quieren que se convierta en algo romántico

Rockstar Games ha confirmado que el romance entre los coprotagonistas de Grand Theft Auto 6, Jason y Lucia, es completamente opcional.

En una entrevista con IGN previa al lanzamiento de Grand Theft Auto 6: An Extended Look, Rob Nelson, director de desarrollo y codirector del estudio Rockstar North, reveló que la relación entre Jason y Lucia será fundamental para la historia, pero dependerá completamente del jugador decidir si quiere desarrollar su romance, y no habrá ninguna penalización por evitarlo.

“Debo decir que se siente genial, si te interesa como concepto. No le prestes atención si no es lo tuyo. Tú decides”, dijo Nelson.

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“La narrativa está estructurada de tal manera que las circunstancias en las que se encuentran hacen que tengan que permanecer juntos durante la mayor parte de la historia y trabajar en equipo. Como mínimo, atravesarán la mayoría de las situaciones como compañeros de crimen”.

Nelson evitó hablar sobre posibles spoilers, pero señaló que la relación entre ambos “agrega un elemento interesante a las cosas”.

“Es una de las razones por las que queríamos abordar este tipo de historia, porque es algo completamente diferente para nosotros”, explicó. “¿Podríamos aportar algún tipo de resonancia emocional a GTA para las personas que quieran involucrarse con ella? ¿También podríamos ofrecer mecanismos para que quienes no estén interesados puedan simplemente dejarla de lado? Si piensan: ‘¿No quiero tener una relación en esto?’. Eso es lo que vamos a descubrir. No es algo que queramos imponerles a los jugadores”.

Sin embargo, si los jugadores quieren hacer que la relación romántica entre Jason y Lucia prospere, tendrán que dedicar tiempo a fortalecerla pasando tiempo juntos en Leonida. Ya sea haciendo viajes, tomándose de la mano, caminando por la playa o cometiendo delitos juntos, estas actividades fortalecerán su vínculo.

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“Cuando los juntas, sientes que eres responsable de su relación y que quieres protegerlos como pareja”, continuó Nelson. “Pero esto es algo que no sabíamos cuando comenzamos, y realmente tuvimos que descubrirlo sobre la marcha.

“Pero diré que, ya sea que estén metiéndose en problemas, huyendo de la policía, subiendo a un automóvil o esperando al otro, jugar con ellos juntos se siente muy bien. Sientes que estás cuidando de ellos, si eso es algo que te interesa”.

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