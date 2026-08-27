Los nuevos detalles de GTA 6 revelan una narrativa "al estilo de Bonnie y Clyde", sistemas de simulación de vida y la posibilidad de alternar sin interrupciones entre Jason y Lucía

Grand Theft Auto 6 te permitirá jugar tanto con Jason como con Lucía, o con cada uno por separado.

El juego también contará con sistemas interactivos que afectarán su peso y su apariencia.

Rockstar afirma que, si bien estas características brindarán mucha libertad a los jugadores, "estos personajes no son avatares vacíos con los que puedas hacer lo que quieras".

Se han revelado nuevos detalles de Grand Theft Auto 6, que ofrecen a los fans una idea más clara de lo que pueden esperar de la narrativa del juego y sus sistemas de jugabilidad interactiva.

En una extensa entrevista con Dazed, previa al lanzamiento de Grand Theft Auto 6: An Extended Look, Rockstar Games confirmó una gran cantidad de nuevos detalles, principalmente sobre sus dos coprotagonistas, Jason, de quien se reveló que es un exmilitar, y Lucia, una luchadora amateur.

Una de las principales características discutidas fue el sistema para cambiar de personaje, una función icónica de GTA que permite a los jugadores "elegir si quieren jugar como pareja o separarse y causar el caos por su cuenta", según Dazed.

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Uno de los escenarios descritos muestra a Jason conduciendo mientras Lucia ocupa el asiento del copiloto y navega por el teléfono del juego, que cuenta con aplicaciones de redes sociales que pueden utilizarse. Los jugadores podrán cambiar entre ambos sin problemas mientras están juntos, o explorar y completar misiones por separado.

"Cuando el trabajo inevitablemente sale mal y termina convirtiéndose en una persecución en automóvil, el fluido sistema permite a los jugadores tomar el volante en un momento y, al siguiente, disparar contra sus perseguidores desde la ventana del copiloto", explicó Dazed.

GTA 6 es el primer juego de la saga que tiene a una pareja romántica como protagonistas principales y, de acuerdo con Rupert Humphries, vicepresidente sénior de narrativa de Rockstar, los jugadores pueden esperar "una narrativa al estilo de Bonnie y Clyde" como eje central del juego.

El juego también ofrecerá muchas opciones de personalización, desde ropa, peinados, tatuajes y maquillaje hasta vehículos y mucho más. Además, parece que Rockstar está implementando características de Red Dead Redemption 2 mediante sistemas interactivos de simulación de vida que afectarán la apariencia de Lucia y Jason.

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Por ejemplo, el peso de Jason y Lucia puede verse afectado por la comida, mientras que "hacer ejercicio desarrolla y tonifica visiblemente sus músculos". Además, si los jugadores hacen que pasen mucho tiempo lejos de la cama, huyendo de la policía o "en una juerga de varios días", su apariencia se verá afectada.

Aunque estas características ofrecerán mucha libertad a los jugadores, ambos personajes seguirán teniendo identidades complejas dentro de la historia. Rob Nelson, director de desarrollo y codirector del estudio Rockstar North, explicó: "Queremos permitir la mayor cantidad posible de autoexpresión, sin perder la esencia de los personajes".

Agregó: "Lo que nos encanta de este medio es la forma en que estos personajes no son avatares vacíos con los que puedes hacer lo que quieras. Su historia se convierte en un viaje que compartes con ellos".

GTA 6 llegará el 19 de noviembre a PS5, Xbox Series X y Xbox Series S. Si te lo perdiste, Netflix confirmó la duración de la próxima presentación extendida y todo el material mostrado será capturado en una PlayStation 5 estándar.