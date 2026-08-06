Actor de GTA 5 asegura que audicionó para más de 60 personajes de GTA 6, pero Rockstar nunca volvió a contactarlo: "Me siento como alguien al que la chica que le gustaba simplemente lo dejó"
"Algunos eran grandes, otros pequeños. No me importaba. Solo quería formar parte de eso".
- Robert Bogue, actor de Grand Theft Auto 5, dice que se presentó a audiciones para más de 60 papeles en GTA 6
- Afirma que "tenía muchas ganas de trabajar en GTA 6", pero Rockstar Games nunca le devolvió la llamada
- Bogue es conocido por interpretar al agente del FIB Steve Haines en GTA 5
El actor Robert Bogue, quien participó en Grand Theft Auto 5, reveló que hizo audición para más de 60 personajes de Grand Theft Auto 6, pero que Rockstar Games nunca volvió a contactarlo.
La información proviene de una conversación reciente realizada por el usuario de X Burak, quien le envió un mensaje directo a Bogue en Instagram para hacerle algunas preguntas sobre GTA 6 (vía IGN).
El actor, conocido por interpretar al agente del FIB Steve Haines en GTA 5, explicó que hizo audición para más de 60 personajes, tanto importantes como secundarios, pero Rockstar nunca respondió ni le dio algún tipo de retroalimentación.
"En este momento estoy un poco decepcionado con Rockstar", comentó Bogue a Burak. "La pasé increíble trabajando con ellos. [...] Tenía muchísimas ganas de participar en GTA 6. Debí haber hecho audición para más de 60 personajes. Algunos eran importantes, otros pequeños. No me importaba. Solo quería formar parte del juego. No obtuve ninguno de esos papeles y nunca me llamaron para hablarme de ninguno. Me sentí muy decepcionado.
"Pensé que quizá tienen una política no oficial de no volver a contratar a los mismos actores, porque me decía: '¿De verdad me van a decir que no 60 veces? ¿Ni siquiera para un personaje pequeño?'. Así que sí, estoy un poco frustrado con ellos. Me siento como alguien enamorado de una chica y ella simplemente terminó conmigo".
Bogue aseguró que no conoce ningún detalle sobre GTA 6 más allá de la información que ya se ha hecho pública y, tras la conversación, aclaró que no quería meter a Rockstar en problemas con sus declaraciones, pero insistió en que estaba diciendo la verdad.
"Lamento exponer públicamente a Rockstar por la cantidad de audiciones que hice, pero la verdad es la verdad", afirmó. "Al final del día, la vida de un actor está llena de rechazos. Solo que, de vez en cuando, también necesitas una victoria".
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Grand Theft Auto 6 llegará el 19 de noviembre para PS5, Xbox Series X y Xbox Series S.
Por si te lo perdiste, Rockstar anunció recientemente que el próximo 27 de agosto presentará un especial dedicado a GTA 6. Titulado Grand Theft Auto 6: An Extended Look, el video se estrenará en Netflix y posteriormente estará disponible en YouTube.
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- Demi WilliamsContributor