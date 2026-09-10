La espera para "The Wolf Among Us 2" ha sido larga, pero el avance presentado en la Gamescom 2026 me tiene más emocionado que nunca

The Wolf Among Us 2 lleva años atrapado en un infierno de desarrollo, por decir lo menos, desde que fue anunciado en 2017. Después del cierre de un estudio, un repentino regreso al desarrollo, cambios de motor y nuevos conflictos creativos entre Telltale Games (su desarrollador principal) y el estudio coproductor AdHoc Studio, la esperada secuela finalmente llegará en 2027.

Tuve la oportunidad de ver lo que Telltale Games ha estado preparando a puerta cerrada, con un breve adelanto de The Wolf Among Us 2 durante Gamescom 2026, y salí de la presentación intrigado y emocionado por su lanzamiento. Bigby, el personaje que los fans adoraron en la primera entrega, está de regreso y es tan entretenido como siempre.

Esta secuela transcurre seis meses después de los acontecimientos del primer juego. Seguimos a Bigby Wolf, quien ha sido apartado temporalmente de sus funciones como sheriff de Fabletown. El trabajo de Bigby consiste en investigar una misteriosa serie de asesinatos que están ocurriendo mientras trabaja entre las sombras para salvar una ciudad "consumida por la corrupción, la venganza y el miedo".

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Desde el principio, noté que Telltale Games está llevando a The Wolf Among Us 2 en una dirección diferente en cuanto a jugabilidad. En lugar de los ángulos de cámara fijos presentes en el primer juego y, francamente, en la mayoría de los títulos de Telltale Games (especialmente The Walking Dead), ahora los jugadores podrán controlar a Bigby desde una perspectiva en tercera persona con cámara sobre el hombro.

Los diálogos entre los personajes siguen siendo tan sólidos como siempre, y las decisiones que tomamos durante estas secuencias son importantes tanto para dar forma a la historia como para determinar las relaciones que Bigby desarrolla con los demás. Al más puro estilo de Telltale, una de las secuencias me dejó ante la decisión de mentirle a un nuevo personaje, Faye, a quien Bigby conoce al principio del juego, sobre si el caso en curso involucraba magia o no, ya que ella sospecha que un Fable (personajes como Blancanieves, Bigby Wolf, Mr. Toad, entre otros) es el responsable de los asesinatos.

Rápidamente descubrí que nuestras decisiones pueden regresar para perjudicarnos o ayudarnos más adelante, como deja claro la notificación "X lo recordará", aunque a veces, guardar silencio es la mejor respuesta.

(Image credit: Telltale Games)

En una plática con la directora de diseño de "The Wolf Among Us 2", Jessica Hara Campbell, y la coordinadora principal de escenas, Leslie Harwood, me entusiasmé mucho con el cambio en la perspectiva de la cámara, ya que ofrece una experiencia más inmersiva que cualquier otro título de Telltale que haya visto antes —y me recordó mucho al cambio de Capcom a la acción en tercera persona en su serie *Resident Evil*, a partir de *Resident Evil 4*.

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Como era de esperarse, tanto Campbell como Harwood destacaron que el cambio se realizó para impulsar una «mayor inmersión», ya que los jugadores controlan a Bigby en una larga serie de investigaciones. Es posiblemente la mejor decisión que ha tomado el equipo con la secuela, y tal vez un cambio de cámara que deberían adoptar todos los futuros juegos de Telltale y otros títulos episódicos centrados en la narrativa.

También vale la pena señalar que The Wolf Among Us 2 presenta un nuevo estilo dinámico para examinar áreas u objetos durante las investigaciones. Ya no se espera que los jugadores examinen cada objeto o área, ni habrá pistas constantes durante los acertijos si los jugadores no las desean.

Si el jugador ya lleva una ventaja en una investigación, no se le hará retroceder al punto de partida, ya que el juego está diseñado para respetar el trabajo detectivesco de los jugadores, como destacó Campbell.

(Image credit: Telltale Games)

Aunque *The Wolf Among Us 2* presenta algunas decisiones de diseño nuevas, Campbell hizo hincapié en que Telltale se enfoca en mantener lo que los fans conocen y aman de la serie.

«Lo que buscamos en muchos de nuestros sistemas de jugabilidad es conservar la esencia de lo que ya se construyó», dice Campbell. «Para nuestra base de fans, hay un sentimiento muy específico de nostalgia, pero la esencia de eso es la trama de detective noir, y no queremos reinventar la rueda en ese aspecto».

“Se trata de asegurarnos de que el juego siga sintiéndose como Wolf [la primera entrega] y de que los jugadores que regresan sientan que, en cierto modo, siguen siendo parte de la historia”.

Se espera que The Wolf Among Us 2 se lance en 2027, pero por el momento no hay una fecha específica sobre en qué trimestre llegará. Mi única esperanza es que el lanzamiento sea exitoso y sin más retrasos, ya que tengo muchas ganas de ver en qué ha estado trabajando tan duro el equipo de Telltale.

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