"Dejemos que el equipo trabaje a su ritmo. La espera valdrá la pena" - CD Projekt Red confirma que The Witcher 4 tiene como "objetivo" un lanzamiento en 2028

The Witcher 4 tiene como objetivo oficial un lanzamiento en 2028

Michal Nowakowski, codirector ejecutivo de CD Projekt Red, afirma que el juego no estará presente en la Gamescom 2026

Confirma que el juego es el "más ambicioso hasta la fecha" del estudio

Mientras CD Projekt Red se prepara para presentar la próxima gran expansión de The Witcher 3: Wild Hunt, el estudio ha confirmado que The Witcher 4 tiene como objetivo oficial un lanzamiento en 2028.

En un video publicado en redes sociales antes del evento Opening Night Live de la Gamescom, el codirector ejecutivo de CD Projekt Red, Michal Nowakowski, dio un adelanto de Songs of the Past, la tercera expansión de The Witcher 3 que se lanzará en 2027, y dijo: «Tenemos mucho que mostrar de la expansión, incluyendo un adelanto de su oscura historia y el nuevo continente que traerá».

«Songs of the Past» se dará a conocer por completo en la Gamescom y se rumorea que será un preludio de The Witcher 4, que tendrá a Ciri como la brujera protagonista. Los fans han estado esperando ver algo más de la secuela desde que se compartió la demostración técnica el año pasado; sin embargo, Nowakowski ha confirmado que el estudio no presentará el juego en la Gamescom.

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To our beloved fans, players, and community:As we near #gamescom in just a few days, CD PROJEKT RED Joint-CEO Michał Nowakowski would like to personally invite YOU to join us there, and hear about the future of The Witcher franchise! pic.twitter.com/Jyam30SrQHAugust 24, 2026

Reveló que más de 500 desarrolladores están trabajando actualmente en The Witcher 4, y que el juego contará con «un mundo abierto enorme e inmersivo, una jugabilidad intensa y llena de acción, y una historia profunda e impactante que esperamos que se les quede grabada por mucho tiempo».

«En pocas palabras, este es nuestro juego más grande, más audaz y más ambicioso hasta la fecha», dijo Nowakowski, antes de confirmar que The Witcher 4 tiene como «objetivo» un lanzamiento en 2028, lo que reduce significativamente el rango de fechas previsto para su salida al mercado.

«Sé que es una espera un poco larga y que les encantaría jugarlo antes», dijo, «pero dejen que el equipo trabaje a fondo. La espera valdrá la pena».

El codirector ejecutivo agregó que los fans pueden esperar que la Gamescom forme parte de los planes de CD Projekt Red «para los próximos años», lo que sugiere que The Witcher 4 podría presentarse en la feria del próximo año o en la de 2028.

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Aunque por fin tenemos un plazo de lanzamiento, esto significa que el juego aún podría retrasarse hasta 2029, dependiendo de su estado de desarrollo. Tampoco está claro si la secuela contará con una edición física para PS5, ya que Sony planea dejar de producir discos de videojuegos a partir de enero de 2028.

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