Se rumorea que la quinta temporada de "The Witcher" se retrasará hasta 2027, y me preocupa el final de la serie de fantasía de Netflix

Según algunos informes, es posible que la temporada 5 de The Witcher no llegue hasta 2027

What's on Netflix señaló que "el estreno se ha pospuesto hasta el próximo año", después de que la serie fuera «eliminada discretamente de los sitios web promocionales de Netflix dirigidos al público»

Sin embargo, al momento de escribir este artículo, Netflix no ha confirmado públicamente esta noticia

La quinta temporada de The Witcher podría haberse pospuesto hasta 2027, según nuevos informes de Whats on Netflix.

El sitio web señaló que «es posible que algunos fans con buen ojo se hayan dado cuenta de que la próxima temporada ha sido eliminada discretamente de los sitios web promocionales y del centro de medios de Netflix para 2026».

Agregaron: «Hemos investigado un poco y podemos confirmar que el estreno efectivamente se ha pospuesto hasta el próximo año, aunque Netflix no lo ha confirmado públicamente ni se cree que haya fijado aún una fecha específica para 2027».

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La quinta temporada está destinada a ser el final definitivo de la adaptación de The Witcher, centrada en Geralt, Yennefer y Ciri, quienes luchan por sobrevivir a una guerra que abarca todo el continente. Pero me preocupa que no tenga éxito, sobre todo porque no parece haber ningún sentido de urgencia para lanzarla.

Ya nos han decepcionado antes tras una cuarta temporada decepcionante. De hecho, nuestra redactora de entretenimiento, Jasmine Valentine, señaló que los acontecimientos de la tercera temporada se resumieron de manera terrible en su reseña de la cuarta temporada de The Witcher.

Además de esto, tiene la calificación más baja de Rotten Tomatoes de todas, con un 59% de los críticos y un 19 % del público, lo cual es realmente pésimo. ¡Ay!

Con una historia confusa y un Liam Hemsworth que divide opiniones tras la salida de Henry Cavill como Geralt, es aún más frustrante que estemos esperando tanto tiempo a que llegue al mejor servicio de streaming.

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A veces, las cosas buenas llegan a quienes saben esperar, y eso lo hemos visto en series como "Severance" de Apple TV, que tuvo un enorme intervalo de tres años entre temporadas. Sin embargo, «The Witcher» tiene mucho trabajo por delante para ofrecerles a los fans un final satisfactorio.

Espero que el retraso signifique que puedan presentar una temporada mejor que la anterior, porque no es imposible que una serie mejore después de haber tenido una mala recepción en el pasado. Pero si terminamos esperando dos años o más para un final decepcionante, nos va a dejar un mal sabor de boca.

Todavía estamos esperando un comunicado oficial de Netflix, pero tal como están las cosas, es muy poco probable que veamos la temporada 5 de "The Witcher" en 2026.

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