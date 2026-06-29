Los suscriptores de Netflix están furiosos por la última actualización de la plataforma: ahora los usuarios deben usar direcciones de correo electrónico distintas para cada perfil de cuenta

Se les está pidiendo a los usuarios de Netflix que agreguen direcciones de correo electrónico a sus perfiles individuales.

La plataforma afirma que esto permitirá inicios de sesión independientes y ofrecerá recomendaciones aún más personalizadas.

Aunque en teoría parece conveniente, los usuarios creen que podría dar lugar a otra gran campaña de control.

Compartir cuentas de Netflix hoy en día no es tan fácil como lo era a mediados de la década de 2010, pero ahora el mejor servicio de streaming tiene en camino otra medida de control de cuentas que ya está sacando de quicio a la gente.

Unos cuantos usuarios han notado una nueva ventana emergente dentro de la app que les pide a cada miembro de una cuenta compartida que agregue direcciones de correo electrónico individuales a sus perfiles personales, en lugar de usar la dirección de correo del dueño de la cuenta como la principal. Uno de los aspectos más molestos es que la ventana emergente no desaparece a menos que se cumpla con la solicitud.

Esto aún no se ha implementado para todos los titulares de cuentas de Netflix, pero la empresa informó a Ars Technica que la nueva actualización del inicio de sesión comenzó el 15 de junio, por lo que imaginamos que una implementación más amplia es inevitable. El medio también señaló que esta ventana emergente no se aplica a los perfiles etiquetados como pertenecientes a niños.

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(Image credit: Reddit / scotti_dev)

Las cuentas familiares de Netflix siempre se han basado en el principio tradicional de «un correo electrónico, una contraseña», lo que te permite crear hasta cinco perfiles para mantener tus listas de seguimiento y recomendaciones separadas de las de otros miembros de tu familia. Todo eso está a punto de cambiar, pero la pregunta que todos se hacen es por qué Netflix ha decidido implementar otra medida restrictiva más.

Según los detalles mencionados en la ventana emergente, se trata únicamente de una cuestión de comodidad. Tener correos electrónicos individuales asignados a perfiles individuales dentro de una misma cuenta significa que ya no tendrás que depender del correo electrónico del titular de la cuenta para iniciar sesión cada vez. También significa que, si alguna vez necesitas un código de verificación para iniciar sesión en Netflix, no tendrás que pedirle al titular de la cuenta que te lo envíe a su bandeja de entrada.

Además, la ventana emergente también indica que agregar una dirección de correo electrónico a tu perfil te facilitará mucho recuperar la cuenta cuando sea necesario, y te permitirá recibir recomendaciones de contenido personalizadas, con más funciones por venir. En teoría, parece que Netflix está agregando este requisito para mejorar la experiencia del usuario, pero los suscriptores están convencidos de que es solo otra forma en que la empresa vigila la actividad de los usuarios.

Cuando Netflix puso en marcha su campaña contra el uso compartido de contraseñas allá por 2023, puso fin a una era de uso compartido masivo de cuentas y fue entonces cuando el servicio decidió que una cuenta era estrictamente para un solo hogar, lo que en términos oficiales se conoce como el «hogar de Netflix». Con su última medida, creemos que hay más de lo que parece a simple vista —y lo mismo opina la gran mayoría de los usuarios en línea.

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En las últimas semanas, Reddit ha sido testigo de una avalancha de reacciones tras las primeras apariciones de la ventana emergente, pero la principal preocupación expresada por los usuarios es la posibilidad de que esto se convierta en un sistema de pago, en el que se cobre a los titulares de las cuentas una cantidad adicional solo por agregar más perfiles. «Esto está acabando con Netflix para mí», agregó un usuario.

Teniendo en cuenta las medidas restrictivas anteriores de Netflix, el nuevo requisito también podría brindarle al gigante del streaming otra forma de distinguir mejor entre la actividad de los perfiles individuales, o incluso convertirlos en cuentas individuales más adelante. Pero aunque los usuarios han expresado su indignación al respecto, algunos dicen que han encontrado una solución alternativa.

Parece que crear alias de correo electrónico ha ayudado a algunos usuarios a evitar la ventana emergente sin darle a Netflix toda su información; sin embargo, esto solo ha funcionado para quienes usan Gmail.

Una persona en particular dice que puedes modificar tu dirección de Gmail para crear un alias, y da el ejemplo de que, si tu correo es «johnsmith@gmail.com», podrías configurar «johnsmith+kid1@gmail.com». En su publicación de Reddit da más detalles, mientras que otros usuarios en los comentarios —quienes utilizan esta solución alternativa para otras situaciones— confirmaron que funciona.

Como se mencionó, esta actualización aún no ha llegado a todos los suscriptores de Netflix y se está implementando lentamente al principio, de manera similar a cómo la plataforma inició su campaña de control de contraseñas. Dado el historial de Netflix, definitivamente estaremos atentos a este tema.

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