La serie "Al este del Edén" de Netflix ya tiene un primer tráiler, y tengo la esperanza de que la novela de John Steinbeck cuente con otra adaptación digna

Netflix ha compartido un tráiler de su adaptación de "Al este del Edén", protagonizada por Florence Pugh en el papel de Cathy Ames

La serie es una creación de Zoe Kazan, cuyo abuelo, Elia Kazan, dirigió la adaptación cinematográfica de 1955

"Al este del Edén" de Netflix se estrenará el 1 de octubre de 2026

Ya salió el tráiler de "Al este del Edén", y me siento optimista respecto a la adaptación que Netflix le ha dado a la novela de John Steinbeck. Tampoco tendremos que esperar mucho, ya que la serie se estrena el 1 de octubre.

La novela original "Al este del Edén" es considerada la obra más ambiciosa de Steinbeck. Con 600 páginas, narra las historias entrelazadas de dos familias: los Hamilton y los Trask, y documenta sus vidas desde la Guerra Civil estadounidense hasta el final de la Primera Guerra Mundial.

Florence Pugh interpreta a Cathy Ames, quien se casa con Adam Trask (Christopher Abbott), y ya estoy emocionado por ver cómo Pugh da vida a esta icónica villana literaria. Cathy se esconde detrás de una apariencia encantadora, pero en el fondo es manipuladora y destruye la vida de las personas por diversión y por ganancia.

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Echa un vistazo al tráiler de "Al este del Edén" a continuación para ver cómo Cathy se abre camino en la familia Trask.

East of Eden | Official Trailer | Netflix - YouTube Watch On

«Al este del Edén» contará con siete episodios y fue creada por Zoe Kazan, cuyo abuelo, Elia Kazan, dirigió la adaptación cinematográfica de 1955 protagonizada por James Dean.

A Pugh y Abbott se les une un excelente elenco de reparto, que incluye a Joseph Zada y Joe Anders como los gemelos Trask, Cal y Aron, y a Ciaran Hinds como Samuel, el cabeza de familia de los Hamilton, cuyas vidas se entrelazan con las de los Trask.

La serie explorará muchos de los puntos clave de la trama del libro, como el abandono de Cathy a sus hijos, lo cual es un gran catalizador de sus diferentes personalidades. Cal cree que es «malvado» como su madre, y Aron se inventa una versión angelical e idealizada de su madre para sobrellevar la situación.

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Me interesa ver si la serie se desviará del libro de alguna manera, pero, a juzgar por el tráiler, hasta ahora parece bastante fiel. Tendremos que esperar a ver cómo es recibida cuando se estrene el próximo mes.

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