Heartstopper: Fecha y hora de estreno de "Ending on a Hi" en Netflix — Cómo ver la película "companion"

Es como si nunca hubiera terminado.

¿Cómo que "Heartstopper Forever" en realidad no ha terminado? Además de que la nueva película ya está disponible en Netflix, el servicio de streaming ha anunciado astutamente una "obra complementaria": "Heartstopper: Ending on a Hi".

Obviamente, nos enteramos exactamente de lo que les pasaría al grupo una vez que las cámaras dejaran de rodar, y nos quedamos felices con la certeza de que Nick (Kit Connor) y Charlie (Joe Locke) definitivamente no se iban a separar, a pesar de que su pésima comunicación amenazaba con provocar precisamente eso.

Entonces... ¿qué es lo que realmente se viene? ¿Y cuándo llega "Heartstopper: Ending on a Hi" a Netflix?

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¿A qué hora puedo ver "Heartstopper: Ending on a Hi" en Netflix?

(Image credit: Netflix)

"Heartstopper Forever" se estrenará en Netflix el 24 de julio de 2026.

En cuanto a la hora exacta, debería ser el estreno habitual a las 12 a. m. PT, tal como ocurrió con la película.

Para el resto del mundo, estas son las horas en las que deben estar listos:

US – 12am PT / 3am ET

– 12am PT / 3am ET Canada – 12am PT / 3am ET

– 12am PT / 3am ET UK – 8am BST

– 8am BST India – 12:30pm IST

– 12:30pm IST Singapore – 3pm SGT

– 3pm SGT Australia – 6pm AEST

– 6pm AEST New Zealand – 8pm NZDT

– 8pm NZDT México - 13:00

¿Qué es exactamente "Heartstopper: Ending on a Hi"?

(Image credit: Netflix)

"Heartstopper: Ending on a Hi" es un especial documental oficial de 35 minutos que muestra el detrás de cámaras.

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Netflix lo describe como una "carta de amor a la franquicia, con material de archivo inédito, entrevistas al elenco y reacciones de los fans tras la última película de Heartstopper: Forever".

Pero no interpretes el título como una señal de que habrá más por venir... es una referencia a la primera vez que Nick y Charlie se conocieron en la temporada 1.

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