Heartstopper: Fecha y hora de estreno de "Ending on a Hi" en Netflix — Cómo ver la película "companion"

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No me lo esperaba

Nick and Charlie lie on a bed
Es como si nunca hubiera terminado. (Crédito de imagen: Netflix)

¿Cómo que "Heartstopper Forever" en realidad no ha terminado? Además de que la nueva película ya está disponible en Netflix, el servicio de streaming ha anunciado astutamente una "obra complementaria": "Heartstopper: Ending on a Hi".

Obviamente, nos enteramos exactamente de lo que les pasaría al grupo una vez que las cámaras dejaran de rodar, y nos quedamos felices con la certeza de que Nick (Kit Connor) y Charlie (Joe Locke) definitivamente no se iban a separar, a pesar de que su pésima comunicación amenazaba con provocar precisamente eso.

Entonces... ¿qué es lo que realmente se viene? ¿Y cuándo llega "Heartstopper: Ending on a Hi" a Netflix?

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¿A qué hora puedo ver "Heartstopper: Ending on a Hi" en Netflix?

Elle, Charlie, Isaac and Tao sit on the bedroom floor eating pasta

(Image credit: Netflix)

"Heartstopper Forever" se estrenará en Netflix el 24 de julio de 2026.

En cuanto a la hora exacta, debería ser el estreno habitual a las 12 a. m. PT, tal como ocurrió con la película.

Para el resto del mundo, estas son las horas en las que deben estar listos:

  • US – 12am PT / 3am ET
  • Canada – 12am PT / 3am ET
  • UK – 8am BST
  • India – 12:30pm IST
  • Singapore – 3pm SGT
  • Australia – 6pm AEST
  • New Zealand – 8pm NZDT
  • México - 13:00

¿Qué es exactamente "Heartstopper: Ending on a Hi"?

Nick and Charlie look at each other

(Image credit: Netflix)

"Heartstopper: Ending on a Hi" es un especial documental oficial de 35 minutos que muestra el detrás de cámaras.

Netflix lo describe como una "carta de amor a la franquicia, con material de archivo inédito, entrevistas al elenco y reacciones de los fans tras la última película de Heartstopper: Forever".

Pero no interpretes el título como una señal de que habrá más por venir... es una referencia a la primera vez que Nick y Charlie se conocieron en la temporada 1.

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Antonio Quijano
Antonio Quijano
Editor
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