La película de The Legend of Zelda está a punto de poner fin a una tradición de 40 años de la querida saga de Nintendo, y Shigeru Miyamoto asegura que “entenderemos por qué” cuando se estrene

La película de "The Legend of Zelda" rompe con una tradición de larga data

Se ha revelado el título completo de la película de The Legend of Zelda

Se anunció durante el Nintendo Direct dedicado a Zelda en septiembre de 2026

Su nombre pone fin a una larga tradición de la icónica franquicia de videojuegos

Se ha revelado el título oficial de la película de "The Legend of Zelda", y rompe con una tradición de larga data de la increíblemente popular serie de videojuegos de Nintendo.

Anunciado hoy (8 de septiembre) durante el Nintendo Direct de septiembre de 2026, el nombre completo de la próxima película es —redoble de tambores, por favor— "The Legend of Zelda".

Un solo nombre para gobernarlos a todos... (Image credit: Nintendo)

Bueno, está claro que Nintendo y su socio, el estudio cinematográfico Sony Pictures, no ganarán ningún premio a la creatividad por ese nombre. Dicho esto, es un nombre sencillo, sin subtítulo, que no solo es adecuado para el próximo debut en la pantalla grande de la franquicia de videojuegos, sino que también rinde homenaje al primer título de la serie: el juego de 1986 que lleva el mismo nombre, *The Legend of Zelda*.

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El título de la adaptación cinematográfica resulta aún más apropiado si se tiene en cuenta que la querida serie de videojuegos también celebra este año su 40.º aniversario. El juego mencionado es el único que tampoco tiene subtítulo, por lo que tiene sentido que Nintendo quiera honrar a una de sus series más longevas dándole el mismo nombre que al juego con el que todo comenzó.

Por mucho que esperara un adelanto real o más revelaciones oficiales sobre el elenco —por ahora, Link, interpretado por Benjamin Evan Ainsworth, y Zelda, interpretada por Bo Bragason, son los únicos personajes cuya aparición está confirmada—, tal vez no tenga que esperar mucho para que esos deseos se hagan realidad.

De hecho, durante el Legend of Zelda Direct de hoy, el presidente de Nintendo, Shigeru Miyamoto, dijo: «Compartiremos más detalles en una fecha posterior». Ojalá haya otro Nintendo Direct antes de que termine el 2026 que nos revele el elenco y la trama, y que finalmente nos ofrezca algunas imágenes para analizar a fondo.

Bo Bragason interpretará a la princesa de Hyrule, protagonista de la película de "The Legend of Zelda" que se estrenará el próximo año (Image credit: Nintendo/Sony Pictures)

Ha pasado bastante tiempo desde que Nintendo reveló algo nuevo sobre esta película. Aparte del anuncio del elenco de Ainsworth y Bragason en mayo de 2025, la publicación de las primeras imágenes oficiales de *The Legend of Zelda: La película* el pasado septiembre y la confirmación de la nueva fecha de estreno de *The Legend of Zelda: La película* en mayo, el gigante japonés de los videojuegos se ha mantenido en silencio sobre su próxima película desde hace ya algún tiempo.

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Eso no quiere decir que no haya habido filtraciones. Justo el mes pasado, surgieron informes de que *The Legend of Zelda Movie* había encontrado a sus intérpretes para Ganondorf e Impa, siendo el primero interpretado por una elección inesperada. Mientras tanto, el fallecido Sam Neill también parece estar listo para una última aparición en la pantalla grande: la estrella de *Jurassic Park* y Yvonne Strahovski están vinculados a papeles secundarios en una de las películas más esperadas de 2027. Esperemos que Nintendo tenga el valor y la sabiduría para darnos más detalles pronto.

La película de The Legend of Zelda se estrenará en cines de todo el mundo el 30 de abril de 2027. Mientras tanto, descubre todo lo que sabemos hasta ahora sobre la película de The Legend of Zelda.

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