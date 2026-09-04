Nintendo prepara dos Direct consecutivos y uno estará dedicado al 40.º aniversario de Zelda

Nintendo prepara una semana especial para los fans de The Legend of Zelda y Nintendo Switch 2, con la realización de dos presentaciones Nintendo Direct en días consecutivos. La compañía confirmó que el primer evento estará dedicado al 40.º aniversario de la saga de Zelda, mientras que el segundo se enfocará en los próximos lanzamientos para su actual consola.

Zelda tendrá su propio Nintendo Direct

El The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct se llevará a cabo el 8 de septiembre a las 7:00 a. m. PT / 10:00 a. m. ET / 3:00 p. m. BST, con una duración aproximada de 30 minutos. Nintendo señaló que la transmisión compartirá información relacionada con la celebración del 40.º aniversario de la franquicia.

Por ahora, Nintendo no ha revelado cuáles serán sus planes concretos para conmemorar esta importante fecha. Sin embargo, existen varios proyectos relacionados con la franquicia que podrían formar parte de la celebración.

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Uno de ellos es The Legend of Zelda: Ocarina of Time, cuyo remake tiene previsto su lanzamiento a finales de este año para Nintendo Switch 2. La compañía también prepara una película live-action de The Legend of Zelda, cuyo estreno en cines está programado para el 30 de abril.

A esto se suman unas imágenes que aparecieron recientemente en internet y que supuestamente muestran una edición especial de Nintendo Switch 2 inspirada en Zelda, acompañada de un Pro Controller con motivos de la franquicia. Nintendo no ha confirmado oficialmente este hardware, por lo que, por ahora, permanece como una posibilidad.

(Image credit: Nintendo)

Un Nintendo Direct general llegará al día siguiente

La actividad continuará el 9 de septiembre, cuando Nintendo celebrará un segundo Nintendo Direct. Esta presentación comenzará también a las 7:00 a. m. PT / 10:00 a. m. ET / 3:00 p. m. BST y tendrá una duración aproximada de 45 minutos.

A diferencia del evento dedicado a Zelda, este Direct estará centrado en software para Nintendo Switch 2 que llegará durante el invierno.

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Después de esta presentación, Nintendo realizará una transmisión especial de Nintendo Treehouse: Live, que mostrará partidas de algunos de los títulos presentados durante el Direct. Esta emisión tendrá una duración aproximada de 110 minutos.

La doble presentación representa además un hecho poco habitual para Nintendo, ya que es la primera vez que la compañía organiza dos transmisiones completas de Nintendo Direct durante la misma semana.

Zelda no será la única celebración de aniversario

El antecedente más cercano es la celebración del 40.º aniversario de Super Mario Bros., para la cual Nintendo presentó diferentes proyectos, entre ellos los ports de Super Mario Galaxy y Super Mario Galaxy 2 para Switch, además de mercancía especial.

Por ello, el Direct de Zelda genera expectativas entre los seguidores de la franquicia, especialmente ante la posibilidad de conocer más detalles sobre los proyectos que Nintendo prepara para celebrar sus cuatro décadas.

Además de Ocarina of Time, el calendario de lanzamientos de Nintendo para lo que resta del año contempla Fire Emblem: Fortune's Weave, programado para el 17 de septiembre, y Nintendo Switch Sports Resort, que llegará el 22 de octubre.

Con ambos Direct programados para el 8 y 9 de septiembre, Nintendo podría ofrecer una de sus semanas de anuncios más importantes del año, comenzando con el futuro de The Legend of Zelda y continuando con las novedades que llegarán a Nintendo Switch 2 durante los próximos meses.