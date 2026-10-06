Nintendo Switch Sports Resort es un soleado regreso a la grandeza

Cuando piensas en los juegos más importantes de Nintendo, inevitablemente te vienen a la mente imágenes de la túnica verde de Link, el overol azul de Mario y el vestido rosa de la Princesa Peach. Sin embargo, aunque las mascotas Samus, Starfox y Kirby se ganaron el corazón de los jugadores, fue Wii Sports, lanzado en 2006, el que realmente conquistó los bolsillos del mundo.

Incluido en el paquete de las consolas Wii fuera de Japón, Wii Sports vendió la asombrosa cifra de 82.9 millones de unidades, consolidándose como el tercer videojuego más vendido hasta la fecha. Por derecho propio, la serie Sports de Nintendo debería ser un titán a la par de Grand Theft Auto; sin embargo, a pesar de la omnipresencia de Wii Sports, sus secuelas irregulares nunca se han acercado al mismo impacto.

Mientras que el Wii Sports original triunfó por su novedad y su sencillez absoluta, sus secuelas tuvieron dificultades para ampliar la fórmula, agregando minijuegos sin ese espíritu característico de Nintendo. En esta ocasión, Nintendo ha decidido darle a la marca sin identidad propia un personaje entrañable: la Isla Wuhu.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Ambientado en una versión de mundo abierto de la resplandeciente isla (vista por primera vez en Wii Sports Resort de 2009), Switch Sports Resort para Nintendo Switch 2 transmite de inmediato la sensación de diversión de unas vacaciones con todo incluido, con su dosis más tentadora hasta la fecha de sol, mar y deportes.

Bienvenidos (de nuevo) a la isla de Wuhu

(Image credit: Nintendo)

La primera parada de mi escapada deportiva es una muestra perfecta de esa sensación de vacaciones relajadas: un recorrido por la propia isla. Al surcar los cielos en el modo Avión de hélice, al estilo de Pilotwings, sujeto el Joy-Con 2 entre las yemas de los dedos y vuelo sobre la isla bañada por el sol como si estuviera pilotando un avión de papel.

Desviarme tranquilamente entre los puntos para tomar fotografías mientras recojo anillos no es una experiencia demasiado profunda por sí sola, pero funciona como una introducción relajada a estas vacaciones controladas por movimiento, además de añadir un platillo extra bastante atractivo al abundante buffet de Switch Sports Resort. Lo único que le falta a esta escapada con todo incluido son las bebidas gratis.

Mientras que su predecesor, Switch Sports, llegó al mercado sintiéndose un tanto escaso de contenido, Switch Sports Resort cuenta con 12 eventos diferentes jugables desde el primer momento. En cuanto a los nuevos deportes competitivos, la lucha de pulgares es uno de los claros protagonistas. Mientras sostengo el Joy-Con 2 en posición de pulgar arriba y me muevo de un lado a otro, este clásico de los juegos infantiles resulta sorprendentemente táctico.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Al poder bajar suavemente el pulgar para engañar a tu oponente, la lucha de pulgares se convierte en un intenso juego mental, mientras intentas atraerlo hacia una trampa simulando una pulsación al mover hacia abajo la uña del pulgar. Aunque solo los niños de cinco años con los dedos sucios han considerado esto un «deporte», esta innecesariamente detallada recreación virtual me deja con una sonrisa.

El nuevo Power Cruise me lleva después al mar en una moto acuática, surcando el océano mientras recojo monedas y me hace desear el regreso de Wave Race. Al jugarlo en solitario, es difícil hacerse una idea clara, pero creo que definitivamente tiene un gran potencial para el multijugador.

La magia del surf, la navegación y el "modo ratón"

(Image credit: Nintendo)

El skateboarding fue otra sorpresa agradable durante mi regreso a la isla de Wuhu. El skateboarding utiliza el modo ratón: los jugadores deben arrastrar el Joy-Con 2 para simular el impulso con la pierna y dar un golpecito al controlador contra la superficie sobre la que está apoyado para saltar. Este relajado recorrido por la isla cambia las vistas aéreas de los aviones de hélice por las aceras, lo que te permite deslizarte por los rieles y realizar grandes saltos mientras te desplazas recogiendo ruedas y descubriendo lugares para tomar fotos dignos de una postal.

Es un entorno impresionantemente detallado, que me permitió asomarme al interior de un gimnasio de baloncesto antes de hacer un ollie por encima de una fila de tumbonas. Creo que todos estamos de acuerdo en que, en general, el modo ratón ha sido un poco decepcionante; sin embargo, más allá de simular un ratón en juegos de estrategia, usar el ratón como patineta es, curiosamente, la aplicación más convincente que he experimentado en Switch 2 hasta ahora.

(Image credit: Nintendo)

De los deportes que regresan, el tiro con arco parece ser el que más cambios ha sufrido. Ahora que la tensión de la cuerda ya no está limitada por la longitud del cable del nunchuck de Wii, puedo tensar la cuerda aún más, luchando contra el viento para lograr el tiro perfecto mientras lanzo mis flechas hacia una variedad de blancos diferentes. El tiro con arco se siente ahora más delicado, pero de una manera que sugiere profundidad en lugar de controles torpes. En un modo especial, la diana de tiro con arco se divide en diferentes colores, y los jugadores deben apuntar únicamente al color que corresponde a su avatar.

De los demás deportes que regresan, la versión de 2026 del boxeo se siente gratamente precisa, con uppercuts, bloqueos y jabs que impactan con una precisión mucho mayor que en la época de la Wii y el Wii MotionPlus. El tenis es tan brillante como lo recuerdo en un televisor CRT de 480p, y el tenis de mesa también se siente más matizado; los controles de movimiento mejorados aseguran que los intercambios de golpes se sientan más frenéticos que nunca.

¿Un resort que llegó para quedarse?

(Image credit: Nintendo)

El modo multijugador en línea (que se presentó por primera vez en el poco jugado Wii Sports Club de 2013) regresa con gran agrado, ofreciendo a los jugadores en solitario algo en lo que sumergirse junto con Island Crown, un nuevo modo para un solo jugador en el que te enfrentas a un rival NPC con nombre, desafiando a diferentes oponentes controlados por la CPU para escalar en las clasificaciones de cada deporte.

Después de 45 minutos que me sacaron una sonrisa patinando por la Isla Wuhu, volando por los cielos y retando a rivales a una guerra de pulgares, salgo de la demo cautivado por su encanto de vacaciones de verano. Mientras que Wii Sports se sentía extrañamente frío y clínico, Switch Sports Resort parece inyectar un poco de personalidad muy necesaria en la serie estancada de Nintendo.

Aún está por verse si hay suficiente contenido aquí para mantener a los jugadores moviendo el control durante decenas de horas, y aunque sería casi imposible replicar aquella primera Navidad en la que los familiares mayores les daban una paliza a sus hijos en Wii Tennis, hasta ahora, Switch Sports Resort se perfila como el mejor título deportivo que Nintendo ha lanzado en años.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!