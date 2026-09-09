La edición física de "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" para Nintendo Switch 2 contará con un "empaque de lámina texturada" disponible por tiempo limitado; aquí te decimos dónde puedes reservarla ya

The Legend of Zelda: Ocarina of Time se lanzará para Switch 2 el 5 de noviembre

La primera tirada contará con un "empaque especial con textura metalizada"

Ya se pueden hacer preordenes en la tienda oficial de Nintendo

Nintendo acaba de ofrecernos más detalles sobre el próximo remake para Switch 2 de *The Legend of Zelda: Ocarina of Time* en una presentación especial para celebrar el 40.º aniversario de la serie y, al mismo tiempo, confirmó la fecha de lanzamiento.

Sin embargo, la gran noticia para los coleccionistas es que la primera tirada de la edición física contará con un empaque especial con textura metalizada, así que aquí te indicamos dónde puedes asegurarte tu copia brillante con una preventa antes del lanzamiento el 5 de noviembre.

• Haz tu preorden ahora en la Tienda de Nintendo (EE. UU.)

Aunque Nintendo no anunció una fecha específica para el inicio de las preordenes, la tienda oficial ya las ha puesto a la venta en EE. UU. y Australia (lo siento, Reino Unido y México), y sospecho que muchos otros minoristas seguirán el ejemplo pronto. Estoy pendiente de todos los sitios habituales y los iré agregando tan pronto como detecte más disponibilidad.

Y aunque es muy poco probable que se agote antes del lanzamiento, dado que la portada especial está limitada a esta tirada inicial, es mejor ir a lo seguro si quieres agregar una copia a tu colección.

Reservas de "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" - Enlaces rápidos de EE. UU.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time preorders — UK

The Legend of Zelda: Ocarina of Time preorders — México

The Legend of Zelda: Ocarina of Time versión digital: AQUÍ .

Cabe destacar que en la página oficial de Nintendo aún no existe la versión física, así que te recomendamos estar al pendiente.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time – The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct 9.8.2026 - YouTube Watch On

En cuanto a la consola Nintendo Switch 2 de edición limitada y el Pro Controller que se anunciaron durante la transmisión en vivo, todavía estamos esperando información sobre cuándo estarán disponibles para preordenar antes del lanzamiento el 29 de octubre, así que mantente al tanto de nuestras actualizaciones.

Sin embargo, he visto que ya puedes conseguir la Nintendo Switch 2 Edición 40.º Aniversario de The Legend of Zelda y el Pro Controller en la Tienda de Nintendo de Australia, así que es posible que otras regiones sigan el ejemplo pronto.