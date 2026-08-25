Nintendo anuncia nuevos bundles de Nintendo Switch 2 con Mario Kart World y Sports Resort
Nintendo Switch 2 recibirá dos nuevos paquetes a partir de septiembre
¿Estás pensando en adquirir la nueva Nintendo Switch 2? De ser así, tal vez esta sea la oportunidad que estabas esperando, pues los próximos meses llegarán dos nuevos paquetes.
Reúne a tus amigos y familiares, ya sea en la misma habitación o a kilómetros de distancia, para disfrutar de carreras llenas de adrenalina a través de un enorme mundo, o de 12 deportes con controles por movimiento al combinar Nintendo Switch 2 con Mario Kart World o con el próximo juego Nintendo Switch Sports Resort. Los paquetes también incluyen una membresía individual de Nintendo Switch Online de 3 meses (90 días).
Ponte al volante a partir de finales de septiembre con el paquete Nintendo Switch 2 + Mario Kart World, que incluye una consola Nintendo Switch 2, un código para descargar la versión digital de Mario Kart World y una membresía individual de Nintendo Switch Online de 3 meses (90 días).
En Mario Kart World, podrás recorrer a toda velocidad enormes entornos interconectados o tomarte tu tiempo para explorar las carreteras. Tanto si eres un fanático de Mario Kart de toda la vida como si eres nuevo en la serie, podrás ponerte fácilmente al volante y disfrutar de una experiencia llena de velocidad y diversión alocada.
El 22 de octubre llegará exclusivamente a Nintendo Switch 2 la nueva entrega de la serie Nintendo Switch Sports: Nintendo Switch Sports Resort. Ese mismo día, los consumidores podrán adquirir el paquete Nintendo Switch 2 + Nintendo Switch Sports Resort, que incluye una consola Nintendo Switch 2, un código para descargar la versión digital de Nintendo Switch Sports Resort y una membresía individual de Nintendo Switch Online de 3 meses (90 días).
En Nintendo Switch Sports Resort, visitarás Isla Wuhu, un destino deportivo que alberga todo tipo de actividades. Personaliza tu propio personaje Sportsmate o Mii y disfruta de 12 deportes diferentes mediante controles por movimiento intuitivos. Relájate con actividades como Avión Propulsado y Paseo en Lancha, o inicia una competencia amistosa en disciplinas que van desde Boxeo y Tiro con Arco hasta Boliche y Pulso. Incluso puedes calentar antes de jugar saltando la cuerda. Hay muchas maneras de competir y divertirse juntos en este complejo turístico.
Los pedidos anticipados del paquete Nintendo Switch 2 + Nintendo Switch Sports Resort estarán disponibles próximamente en Nintendo eShop y en tiendas participantes.
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Recuerda que Nintendo Switch 2 cuenta con controles parentales que permiten a los adultos administrar el contenido al que pueden acceder los menores.