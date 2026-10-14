CES 2027: Lenovo llevará su evento Tech World a Sphere

¡Es oficial! Lenovo llevará su reconocido evento, Tech World, a CES 2027 para ofrecer una experiencia de conferencia única en Sphere de Las Vegas.

Lenovo presentará Tech World @ CES el miércoles 6 de enero de 2027; su presidente y director ejecutivo, Yuanqing Yang, subirá al escenario junto a otros líderes en el ámbito de la IA centrada en el ser humano a las 17:00 h (hora del Pacífico) para ofrecer una conferencia magistral ‘keynote’ inolvidable, caracterizada por efectos visuales y de audio inmersivos.

“CES es el escenario mundial donde los líderes tecnológicos se reúnen para dar forma al futuro, y Tech World de Lenovo es un claro ejemplo de ello”, afirmó Kinsey Fabrizio, presidenta y directora ejecutiva de la CTA. “Con el regreso de Lenovo a la Sphere durante CES 2027, este evento promete ser uno de los momentos imprescindibles de la semana. Estoy deseando ver cómo fusionan la tecnología y la música en una presentación magistral ‘keynote’ de CES como nunca antes visto”.

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Más allá de presentar las últimas innovaciones de Lenovo, Tech World reunirá a algunas de las figuras más destacadas y a las mentes más audaces del sector tecnológico para explorar el futuro de la IA. Los asistentes conocerán de primera mano cómo la IA híbrida está transformando nuestra forma de vivir y trabajar, abriendo nuevas posibilidades para las personas, las empresas y la sociedad. Será una presentación imprescindible sobre el rumbo de la IA y su capacidad para impulsar el potencial humano y el progreso global.

“La IA está entrando en una nueva fase en la que cada persona y cada empresa debería tener la capacidad de transformar los datos en valor real”, afirmó Yuanqing Yang, presidente y director ejecutivo de Lenovo. “La oportunidad que tenemos por delante consiste en combinar lo mejor de la inteligencia humana y la inteligencia artificial para crear posibilidades totalmente nuevas; el futuro no es IA o humanos, sino humanos más IA. En Tech World, mostraremos cómo nuestra estrategia de IA híbrida está construyendo un futuro más inteligente para todos, con mayor impacto, eficiencia, seguridad y privacidad”.

Durante la presentación ‘keynote’, Lenovo y sus socios mostrarán cómo se materializa el futuro de la colaboración entre humanos e IA. A través de su visión de IA híbrida, Lenovo demostrará cómo la IA personal, empresarial y pública pueden trabajar en conjunto —abarcando dispositivos, infraestructura, software, soluciones y servicios— para crear experiencias más inteligentes y conectadas.

“Esta experiencia de ‘keynote’ dará vida a la IA y mostrará su potencial para transformar nuestra forma de trabajar y de vivir”, comentó Gary Shapiro, presidente ejecutivo de la CTA. “La IA es una herramienta que puede ayudarnos a trabajar de manera más inteligente, resolver problemas importantes y abrir nuevas posibilidades. El futuro se basa en que las personas y la IA trabajen juntos”.

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El evento, de carácter totalmente inmersivo, irá más allá de la conferencia magistral ‘keynote’; en el atrio se exhibirán startups que respaldan el ecosistema de IA de Lenovo, mostrando así la próxima generación de ideas y emprendedores que están dando forma al futuro de la IA y la tecnología. Más adelante se darán a conocer detalles adicionales sobre entradas, logística y ponentes. La asistencia estará limitada a los participantes acreditados de CES.