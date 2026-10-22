D2C Summit: Tiendanube anuncia más de 130 novedades para impulsar los negocios digitales en México

Durante el D2C Summit México, la plataforma mostró nuevas herramientas de inteligencia artificial, opciones de personalización y soluciones para conectar las ventas en línea con las compras presenciales.

Tiendanube presentó más de 130 lanzamientos durante el D2C Summit México, con los que busca transformar la manera en que las marcas diseñan, venden y operan sus negocios. Bajo el concepto «Más poder para tu marca», la compañía destacó cómo la inteligencia artificial (IA), la personalización y la integración de soluciones comerciales pueden ampliar las posibilidades de crecimiento de los negocios en el país.

Entre las novedades se encuentran herramientas para mejorar la visibilidad de las tiendas en los ecosistemas de inteligencia artificial, automatizar tareas mediante agentes, personalizar las experiencias de compra y conectar las operaciones del comercio electrónico con las ventas presenciales.

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(Image credit: Tiendanube)

Tiendanube busca adaptar las tiendas en línea a las compras mediante IA

El proceso de compra está cambiando. Mientras que antes los consumidores recurrían principalmente a Google o a los marketplaces para encontrar productos, ahora cada vez más personas consultan agentes de inteligencia artificial. Ante esta evolución, Tiendanube destacó la importancia de contar con catálogos rápidos, comprensibles y confiables para facilitar que las tiendas sean encontradas.

Para responder a este cambio, la plataforma presentó varias soluciones. Una de ellas es ChatGPT Ads, que permite a las marcas tener visibilidad dentro del ecosistema de ChatGPT. De acuerdo con Tiendanube, el 15% del tráfico agéntico corresponde a publicidad pagada.

También anunció Chat Nube para WhatsApp e Instagram, un asistente de inteligencia artificial que atiende a los clientes a través de estos canales. Por su parte, el webchat integrado en los sitios de las tiendas estará disponible próximamente.

Otra de las novedades es el checkout en un solo clic con Pago Nube. Según la compañía, este proceso es tres veces más rápido, está disponible para más de 29 millones de consumidores y aporta más de un 4% de conversión.

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Además, Tiendanube cuenta con el conector oficial de Claude y ChatGPT, una herramienta que permite llevar la inteligencia de las tiendas a las principales plataformas de IA para descubrir nuevas formas de administrar y hacer crecer los negocios.

Lumi reúne más de 30 agentes de inteligencia artificial

En cuanto a la operación de los negocios, Tiendanube destacó las capacidades de Lumi, su asistente de inteligencia artificial que reúne más de 30 agentes en una sola interfaz.

Entre sus funciones se encuentra la generación de productos a partir de imágenes, la redacción de descripciones y la incorporación de datos como pesos, dimensiones, etiquetas, marcas y elementos de optimización para motores de búsqueda (SEO). También permite categorizar productos automáticamente, crear blogs, clasificar artículos para Google Shopping y generar campos de manera masiva.

De acuerdo con Tiendanube, estas herramientas representan más de 5 millones de horas ahorradas, 84 millones de pesos mexicanos recuperados en productividad y más de 40 horas mensuales ahorradas por marca.

La compañía también explicó que Lumi evoluciona de un agente que responde y ejecuta tareas a uno proactivo y supervisado, con el objetivo de llegar a un modelo autónomo o self-driving. Asimismo, señala que el asistente mejora cuanto más se utiliza.

En este contexto, Tiendanube afirmó que actualmente es la única plataforma de comercio electrónico de México homologada por Anthropic y OpenAI.

"El verdadero potencial de la inteligencia artificial está en convertir una tecnología compleja en herramientas que las marcas puedan aprovechar todos los días. Queremos que cada negocio tenga más posibilidades de crear, vender y crecer, sin que la tecnología sea una barrera", señaló Laíza Buchala, directora de Product Marketing de Tiendanube.

Nuevas opciones para personalizar las tiendas en línea

La compañía también presentó herramientas dirigidas a las marcas y agencias que buscan tener mayor libertad para diseñar sus tiendas y adaptar sus experiencias de compra.

Entre ellas se encuentra un nuevo editor con inteligencia artificial que incorpora ajustes contextuales para las secciones y los bloques de una tienda. De esta manera, quienes editan el sitio pueden seleccionar un bloque y modificar únicamente los elementos correspondientes, sin necesidad de realizar cambios en otras partes de la página.

Esta función busca ofrecer mayor flexibilidad a las marcas y agencias para atender las solicitudes de sus clientes sin tener que recurrir a la agencia para cada modificación.

Tiendanube también presentó Apps a tu medida, una opción que permite crear aplicaciones para cubrir necesidades que todavía no cuentan con una solución existente dentro de la plataforma.

Por otra parte, la solución Headless API está dirigida a las marcas que necesitan desarrollar experiencias de compra más allá de las plantillas tradicionales. Con ella, los negocios pueden construir sus propias tiendas y experiencias de compra utilizando la tecnología y el frontend que elijan, mientras se conectan mediante APIs con las capacidades comerciales de Tiendanube.

El objetivo es convertir diferentes pantallas, dispositivos y puntos de contacto en oportunidades de venta, sin tener que reconstruir desde cero la infraestructura que permite operar el comercio electrónico.

Terminal de Pago Nube conectará las ventas en línea y presenciales

Otra de las novedades anunciadas por Tiendanube es la Terminal de Pago Nube, su primer dispositivo físico, cuya disponibilidad llegará próximamente.

Esta solución busca llevar las capacidades de cobro de la plataforma a las compras presenciales y conectar las operaciones de los establecimientos físicos con las tiendas en línea.

Durante la demostración, un pago con tarjeta fue aprobado en la terminal y la venta quedó registrada en Tiendanube junto con el canal online.

De acuerdo con David Soto, gerente de Marketing de Producto de Tiendanube México, la propuesta responde a la importancia de mantener una experiencia de compra presencial conectada con las herramientas digitales de los negocios.

«La IA cambió todo lo que puede hacer una marca con su tienda en línea, pero la experiencia de compra offline sigue siendo importante. Por eso, hoy presentamos la nueva terminal de pagos de Tiendanube, nuestro primer dispositivo físico. No solo permite cobrar: conecta lo que pasa en la tienda en línea con lo que sucede en el local, en tiempo real. Porque el futuro del comercio no es online u offline: es un solo negocio, siempre conectado», afirmó Soto.

Con estos anuncios, Tiendanube busca ampliar las herramientas disponibles para que las marcas puedan gestionar sus operaciones, personalizar sus tiendas y conectar diferentes canales de venta desde una misma plataforma.