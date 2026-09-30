DevDay 2026: OpenAI presenta más de 20 novedades, incluidos nuevos agentes y GPT-6.1 Sol

OpenAI presentó DevDay 2026, su edición más grande hasta ahora, con más de 20 anuncios relacionados con ChatGPT, Codex, sus modelos y nuevas formas de trabajar con inteligencia artificial.

La compañía señaló que busca que la IA impulse un nuevo renacimiento de la creatividad y el descubrimiento, al brindar a las personas más tiempo para lo que les importa, mayor libertad para desarrollar sus ideas y la posibilidad de realizar tareas que antes consideraban imposibles.

Entre los anuncios destacan nuevos agentes capaces de asumir responsabilidades continuas, herramientas para la colaboración entre personas e IA y nuevas opciones para que los desarrolladores creen experiencias directamente dentro de ChatGPT.

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Dots: agentes que pueden asumir responsabilidades continuas

OpenAI presentó Dots, agentes desarrollados con GPT-6 Astra que pueden asumir responsabilidades continuas dentro de los límites definidos por el usuario.

Los dots cuentan con su propia computadora en la nube, pueden aprender de los comentarios con el tiempo y trabajar de acuerdo con el contexto del usuario y sus aplicaciones conectadas.

ChatGPT Space para equipos

ChatGPT Space es un nuevo espacio diseñado para que los equipos colaboren con la IA y trabajen en un entorno dedicado.

En este espacio, los compañeros, ChatGPT y un dot pueden construir a partir del conocimiento compartido. Además, mantiene organizado todo lo que se crea en ChatGPT junto con los archivos subidos y el trabajo compartido, de modo que el equipo y la IA puedan trabajar con el mismo contexto y retomar las tareas donde las dejaron.

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GPT-6.1 Sol busca mayor rendimiento con menor costo

OpenAI también presentó GPT-6.1 Sol, una evolución de GPT-6 Sol enfocada en programación con agentes, uso de computadoras y trabajo profesional.

De acuerdo con la compañía, el modelo ofrece una inteligencia cercana a la de Astra por una quinta parte del precio, lo que busca ofrecer un nuevo equilibrio entre capacidad y costo para realizar trabajos importantes con mayor frecuencia.

Usa tu suscripción de ChatGPT en otras herramientas

La función "Iniciar sesión con ChatGPT" permitirá que los suscriptores de Plus y Pro utilicen su cuenta y plan existentes para ejecutar modelos de OpenAI en herramientas de socios, sin tener que configurar una clave de API.

El lanzamiento cuenta con 16 socios, entre los que se encuentran Cognition, Notion, Lovable, Vercel y OpenClaw.

Plugins que se integran directamente en ChatGPT

OpenAI también anunció nuevas opciones para que los desarrolladores creen aplicaciones completas que se integren de forma nativa en ChatGPT y Codex.

Los desarrolladores podrán darle a un plugin un espacio en la barra lateral, agregar un panel interactivo junto a una conversación o crear un visor para un tipo de archivo.

Además, las mejoras en los procesos de creación, envío y descubrimiento buscan facilitar que los desarrolladores creen plugins y lleguen a los usuarios directamente desde estas plataformas.

Con estos anuncios, DevDay 2026 reúne nuevas herramientas para agentes, modelos, colaboración y desarrollo de aplicaciones dentro del ecosistema de OpenAI.