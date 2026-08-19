OpenAI presenta ChatGPT para Adolescentes con nuevas herramientas de aprendizaje y seguridad

¿Tienes adolescentes en casa que está "loco" por utilizar inteligencia artificial? De ser así, te tenemos noticias, pues

OpenAI presenta ChatGPT para Adolescentes, la experiencia predeterminada de ChatGPT para los usuarios que identificamos como menores de 18 años. Está diseñada para ayudar a los usuarios más jóvenes a desarrollar el aprendizaje mediante pensamiento crítico, profundizar su comprensión y utilizar la IA con seguridad y confianza.

¿Cómo funciona ChatGPT para Adolescentes?

Diseñado para aprender: OpenAI cree que la IA debe ampliar las oportunidades educativas. Por eso diseñó ChatGPT para Adolescentes con el fin de brindar apoyo en aquellos momentos fuera del aula en los que no siempre hay ayuda de un humano, al mismo tiempo que mantiene a los adolescentes involucrados en un proceso de aprendizaje activo y colaborativo.

La experiencia reúne:

Modo Estudio, que utiliza preguntas de orientación y acompañamiento paso a paso para ayudar a los adolescentes a comprender los contenidos, no solo a resolverlos.

que utiliza preguntas de orientación y acompañamiento paso a paso para ayudar a los adolescentes a comprender los contenidos, no solo a resolverlos. Nuevos recordatorios para realizar las tareas de manera responsable, capaces de detectar cuando un adolescente parece estar intentando tomar un atajo para completar una tarea y redirigirlo al Modo Estudio para resolver el problema de forma colaborativa y paso a paso.

para realizar las tareas de manera responsable, capaces de detectar cuando un adolescente parece estar intentando tomar un atajo para completar una tarea y redirigirlo al Modo Estudio para resolver el problema de forma colaborativa y paso a paso. Cuestionarios y visualizaciones de aprendizaje , que ofrecen a los adolescentes más formas de practicar, poner a prueba lo que saben y comprender con mayor claridad conceptos difíciles para comprobar su nivel de comprensión.

que ofrecen a los adolescentes más formas de practicar, poner a prueba lo que saben y comprender con mayor claridad conceptos difíciles para comprobar su nivel de comprensión. Además, con los nuevos Horarios de Estudio, los adolescentes o sus padres pueden elegir momentos específicos en los que el Modo Estudio estará activado de manera predeterminada, facilitando mejores hábitos de estudio que se conviertan en una rutina.

los adolescentes o sus padres pueden elegir momentos específicos en los que el Modo Estudio estará activado de manera predeterminada, facilitando mejores hábitos de estudio que se conviertan en una rutina. Parámetros de seguridad sólidos de forma predeterminada: Para los usuarios menores de 18 años, ChatGPT para adolescentes incorpora medidas de protección adecuadas para su edad, diseñadas para reducir la exposición a contenidos que podrían ser dañinos o inapropiados para su etapa de desarrollo, sin limitar su capacidad de aprender, crear y explorar.

Para los usuarios menores de 18 años, ChatGPT para adolescentes incorpora medidas de protección adecuadas para su edad, diseñadas para reducir la exposición a contenidos que podrían ser dañinos o inapropiados para su etapa de desarrollo, sin limitar su capacidad de aprender, crear y explorar. Estas protecciones se basan en los Principios para menores de 18 años , desarrollados a partir de evidencia sobre desarrollo y con base en orientación de expertos. En la práctica, esto implica protecciones del modelo adecuadas para la edad e intervenciones dentro del producto en áreas de mayor riesgo, como temas relacionados a autolesiones, violencia, trastornos de la conducta alimentaria, actividades peligrosas y contenido sexual explícito o gráfico.

, desarrollados a partir de evidencia sobre desarrollo y con base en orientación de expertos. En la práctica, esto implica protecciones del modelo adecuadas para la edad e intervenciones dentro del producto en áreas de mayor riesgo, como temas relacionados a autolesiones, violencia, trastornos de la conducta alimentaria, actividades peligrosas y contenido sexual explícito o gráfico. Límites saludables: La experiencia incluye recordatorios de descanso más frecuentes y límites claros, como las Horas de Silencio. También se ha reforzado las protecciones que impiden que ChatGPT sugiera que tiene sentimientos personales hacia el usuario o que dé a entender que es consciente y capaz de experimentar emociones. Estas medidas buscan reducir la dependencia emocional, al mismo tiempo que refuerzan la importancia de recurrir a personas de confianza y buscar apoyo en el mundo real. Como parte de los controles parentales y notificaciones , los padres con cuentas vinculadas a las de sus hijos adolescentes pueden recibir notificaciones de seguridad en determinadas situaciones de alto riesgo. En las próximas semanas, se añadirán nuevas notificaciones relacionadas con trastornos de la conducta alimentaria, limitando la información compartida y mucho más.

La experiencia incluye recordatorios de descanso más frecuentes y límites claros, como las

El objetivo de OpenAI es que los adolescentes utilicen la IA de manera responsable para aprender, crear y explorar. Por ello, el acceso a ChatGPT debe incluir protecciones acordes con su etapa de desarrollo, reforzar las relaciones en el mundo real con personas de confianza en sus vidas y fomentar un uso saludable a largo plazo.

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