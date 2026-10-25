ChatGPT ya puede crear juegos que puedes jugar dentro de una conversación: le pedí recrear 5 clásicos y después les di un giro inesperado

OpenAI presentó recientemente GPT-6, un nuevo modelo de ChatGPT. Probablemente ya hayas escuchado hablar de muchas de sus nuevas funciones, pero hay una a la que, en mi opinión, no se le ha prestado suficiente atención, especialmente considerando lo mucho que puedes divertirte con ella: la interfaz de usuario inteligente (Intelligent UI).

Esta función permite que ChatGPT genere experiencias interactivas directamente dentro de una conversación. OpenAI lo explica así: «Con Intelligent UI, las respuestas pueden incluir gráficos, botones que puedes pulsar, formularios, diagramas y experiencias interactivas que puedes utilizar directamente en tu conversación».

Lo interesante es que no existe un único formato. Esto significa que, dependiendo de lo que le pidas, ChatGPT podría crear un diagrama interactivo, una calculadora, un tablero de inspiración, un mapa o incluso una pequeña consola de videojuegos.

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Aquí hay aplicaciones realmente útiles, desde facilitar la comprensión de temas complejos hasta crear herramientas sencillas al momento. Sin embargo, me interesaba especialmente algo un poco menos práctico: los videojuegos.

Ahora, ChatGPT puede crear juegos a los que puedes jugar directamente dentro de la ventana del chat. Aunque existen todo tipo de posibilidades para desarrollar juegos educativos, cuestionarios y creaciones completamente nuevas, quería ver qué sucedería si le pidiera recrear algunos de mis favoritos de antaño.

Así que comencé con cinco juegos clásicos, entre ellos Snake, Pong y Tetris. Le di a ChatGPT instrucciones sencillas para comprobar qué tan fielmente podía recrearlos. Después, le pedí que reinventara cada juego con nuevas estéticas, mecánicas de juego inesperadas y algunos giros deliberadamente caóticos. Imagina Snake en un mundo ciberpunk de neón y Tetris con reglas que cambian cada vez que completas una línea.

Esto fue lo que sucedió cuando puse a prueba las nuevas capacidades de ChatGPT para crear videojuegos.

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Snake se renueva con un estilo neón

(Image credit: Future)

The prompt: "Create a playable version of the classic Snake game directly inside this conversation."

Versión original en inglés, a continuación la traducción que probamos y también funciona: "Crea una versión jugable del clásico juego Snake directamente en esta conversación".

ChatGPT acertó con lo básico desde el principio. El juego se reconocía al instante, con controles sensibles e incluso un control deslizante para ajustar la velocidad. Se veía bien y, lo más importante, fue realmente divertido jugarlo un par de veces.

Luego le pedí que le diera a Snake un cambio de imagen al estilo cyberpunk con luces de neón, con obstáculos que se mueven, potenciadores especiales y un aumento de velocidad cada cinco puntos. Te presento a Neon Snake.

(Image credit: Future)

Hubo un pequeño contratiempo. En lugar de crear el nuevo juego directamente en la ventana de chat, ChatGPT inicialmente me dio el código. Lo cual no servía de mucho, ya que el objetivo era jugarlo ahí mismo, en ese momento.

Probé con otra instrucción, preguntándole si podía hacer que se pudiera jugar directamente en la conversación, y eso funcionó. Los resultados de ese experimento fueron divertidos. La estética de neón se veía bien, todo estaba codificado por colores y las nuevas mecánicas le dieron al juego clásico (y, seamos honestos, a veces aburrido) un nivel adicional de desafío.

El Tetris tiene nuevas reglas

(Image credit: Future)

The prompt: "Create a playable game inspired by Tetris directly inside this conversation."

Traducción: "Crea un juego que se pueda jugar, inspirado en Tetris, directamente en esta conversación".

Este funcionó muy bien desde el principio. Había dado por sentado que tendría algunos errores y fallos porque hay mucha más acción en comparación con Snake, pero los controles eran intuitivos y respondían bien, y la mecánica clásica de apilar bloques estaba intacta.

Pero, ¿y si Tetris cambiara las reglas cada vez que eliminaras una línea? Esa fue la idea detrás de mi siguiente propuesta.

(Image credit: Future)

Le pedí a ChatGPT que introdujera giros inesperados, que podrían incluir desde girar el tablero hasta agregar formas inusuales de bloques o poderes especiales que pudieran destruir parte de la cuadrícula.

Y lo logró. Las reglas cambiantes introdujeron un divertido elemento de imprevisibilidad a un juego que, por lo general, se trata de encontrar el ritmo adecuado. También me quedé pensando en hasta qué punto se podría llevar esto más allá. Hay tantas oportunidades para experimentar con diferentes reglas, desafíos y potenciadores.

(Image credit: Future)

The prompt: "Build me a fully playable retro arcade game inspired by Space Invaders"

Traducción: "Crea un juego de arcade retro totalmente jugable inspirado en Space Invaders".

Una vez más, ChatGPT recreó la experiencia clásica de los juegos de arcade sorprendentemente bien. Se veía y se jugaba igual que el original, con controles sencillos y toda la diversión de disparar a oleadas de extraterrestres que se acercaban.

Pero quería ver si podía hacer algo un poco más imaginativo que agregar enemigos adicionales o hacer que todo se moviera más rápido. Así que le pedí que introdujera una opción: ¿qué pasaría si pudiera defender la Tierra luchando contra los extraterrestres o negociando con ellos?

(Image credit: Future)

Quería oleadas de enemigos en pixel art, pero también decisiones entre rondas que pudieran desbloquear armas, detener una invasión o hacer que el siguiente ataque fuera más peligroso.

ChatGPT llamó a su reinvención “Primer Contacto”, lo cual me encantó. Hasta ese momento, se refería a la mayoría de los juegos como “caos” o “caóticos”, así que esto me pareció más creativo.

Fue una forma divertida de introducir una nueva dimensión a un juego conocido. ¿Pero funcionó bien? No lo sé, nunca pude pasar del primer nivel. Este experimento realmente se vio afectado por mis escasas habilidades para luchar contra los extraterrestres.

Pac-Man embrujado

(Image credit: Future)

The prompt: "Create a fully interactive retro maze game inspired by Pac-Man that I can play directly inside this ChatGPT conversation."

Traducción: "Crea un juego de laberinto retro totalmente interactivo, inspirado en Pac-Man, al que pueda jugar directamente en esta conversación de ChatGPT"

Este fue, sin duda, mi favorito de los cinco, pero es que siempre me ha encantado el Pac-Man. El primer intento de ChatGPT fue un juego de laberinto divertido y con buena respuesta, con la mecánica familiar de moverse, recoger objetos e intentar esquivar a los enemigos. Le doy puntos extra por haberle cambiado el nombre a «Maze Muncher».

Para la reinvención, decidí inspirarme en Halloween. Le pedí que convirtiera el juego en una sala de juegos embrujada de los años 80, en la que yo jugara como un pequeño cazafantasmas en lugar de como Pac-Man.

(Image credit: Future)

También quería que el laberinto en sí cambiara. Cada diez orbes recolectados se activaría una sorpresa, como paredes que se desplazaran, nuevos pasadizos o un fantasma adicional. Y pedí potenciadores temporales que me permitieran perseguir a los fantasmas, para variar.

ChatGPT manejó esto bien, pero no esperó a que yo recogiera los orbes. El ritmo era súper rápido y desde el principio había nuevos fantasmas, pasadizos secretos y mecánicas cambiantes. Era rápido, fácil de controlar y realmente divertido de jugar.

Pong reinventado

(Image credit: Future)

The prompt: Build me a fully playable version of Pong inside this conversation.

Traducción: "Crea una versión de Pong que se pueda jugar por completo aquí, en esta conversación".

Puede que Pong sea el juego más sencillo de todos, pero ChatGPT creó una versión realmente sólida. Los controles eran fáciles, la estética era agradable e incluso ofrecía niveles de dificultad fácil, normal y difícil.

Decidí arruinar esa simplicidad y le pedí a ChatGPT que creara una versión más caótica en la que cada punto activara un modificador aleatorio. La pelota podía dividirse en dos, las paletas podían encogerse, la gravedad podía cambiar o podía aparecer un obstáculo en medio de la cancha.

El resultado definitivamente cumplió con el caos. La dinámica familiar de ir y venir seguía ahí, pero las reglas cambiantes hacían que cada intercambio fuera un poco menos predecible. También fue un recordatorio de lo mucho que te puedes divertir con una idea sencilla. No es necesario reinventar cada parte de un juego para que sea entretenido.

(Image credit: Future)

Me impresionó de verdad lo bien que funcionaron los cinco juegos, sobre todo teniendo en cuenta lo simples que eran mis indicaciones originales.

Sí, hubo algunos contratiempos en el camino, como que ChatGPT decidiera darme código en lugar de un juego jugable un par de veces. Pero, en general, los controles respondían bien, los juegos se veían bien y las reinvenciones fueron más imaginativas de lo que esperaba.

Lo que más disfruté fue lo fácil que era experimentar. Podías tomar un juego que ya conocías, cambiarle la estética, introducir una mecánica inesperada o inventarte algo completamente ridículo y ver qué hacía ChatGPT con eso.

Me imagino que esta puede ser una forma divertida de pasar media hora, especialmente si te encantaban estos juegos cuando eras niño. Aunque, después de todo este experimento, siento que debo recordarte que los originales siguen estando disponibles, y que también vale la pena volver a jugarlos.

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